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ТЦК намагались мобілізувати чоловіка, який понад 30 років тому служив в армії: як це закінчилось

ТЦК намагались мобілізувати чоловіка, який понад 30 років тому служив в армії: як це закінчилось

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. 

Про це йдеться у вироку Бучацького районного суду Тернопільської області. 

За даними суду, чоловіка у червні 2024 року визнали придатним до мобілізації та дали повістку. Проте він не прийшов до ТЦК для відправлення у військову частину. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "у 1991 році проходив військову службу, перебуває на обліку, має військове звання солдат. У червні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої визнаний придатним. 05 червня 2024 року він у приміщенні ТЦК отримав бойову повістку про прибуття до ТЦК для проходження військової служби в Збройних силах України, однак на вказану дату та час не прибув, оскільки боявся йти на війну, так як раніше він не брав участь в бойових діях, будь-якої фізичної підготовки не має". 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, чоловік у ТЦК заявив, що готовий до мобілізації лише за однієї умови

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