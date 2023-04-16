ТЦК немає в Єдиному реєстрі України: що це означає для військовозобов'язаних

Територіальні центри комплектування та соцпідтримки не зареєстровані в Єдиному державному реєстрі як юридичні особи.

Про це заявила адвокатка Вікторія Кравченко у своєму YouTube-каналі, пише "Уніан".

Кравченко проаналізувала ухвалу Верховного суду України, яким він встановив фактичну відсутність територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК) як юридичних осіб. А також нагадала, що ще у 2021 році було ухвалено закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку". У ньому зазначено, що ТЦК утворюються на базі чинних військових комісаріатів шляхом їхнього перетворення протягом двох місяців.

"Усе начебто чудово, все зрозуміло, але у нас в країні існує Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізосіб та громадських формувань", - зазначила юристка Вікторія Кравченко.

Вікторія Кравченко показала ухвалу Верховного суду України від 5 грудня 2022 року, що розглядав касаційну скаргу Івано-Франківського ТЦК. В ухвалі ВСУ зазначено: "Водночас у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні відомості щодо юрособи - Івано-Франківський міський ТЦК СП".

Юристка наголосила, що державна реєстрація юридичних осіб - це офіційне засвідчення державою факту створення юридичної особи шляхом внесення відомостей до Єдиного держреєстру.

"Що ж виходить? Територіальні центри комплектування та соцпідтримки не зареєстровані в Єдиному державному реєстрі як юридичні особи", - заявила адвокат.

За словами юристки, якщо військовозобов'язаного притягують до адмінвідповідальності за неявку до ТЦК, він під час розгляду справи у суді має звертати увагу на той факт, що територіального центру комплектування немає в Єдиному реєстрі.

"Наполягайте на тому, що ТЦК навіть не мають права здійснювати представництво у суді, адже не існує такої юридичної особи", - каже Кравченко.

Тим часом у Тернополі стався черговий скандал за участі нібито працівників ТЦК. Там чоловіки у військовій формі (вочевидь працівники ТЦК) і жінки посварилися на автовокзалі Тернополя. Сварка переросла у шарпанину.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.