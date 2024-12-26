ТЦК оштрафував чоловіка, який показав дані у "Резерв+": що в нього було не так

Відповідно до рішення суду, ТЦК може накласти штраф, якщо у "Резерв+" військово-обліковий документ не містить QR-коду.

Військово-обліковий документ в електронній формі (у застосунку Резерв+) є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Про це йдеться у рішенні Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, передає "Судово-юридична газета".

У жовтні 2024 року чоловік звернувся до суду з позовом. Він оскаржував рішення ТЦК накладення на нього штрафу у розмірі 17 000 грн.

Чоловіка зупинили працівники ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Так як паперовий військово-обліковий документ, а саме військовий квиток знаходився у ТЦК для проставлення відмітки про проходження ВЛК, він пред`явив перевіряючим особам зазначений військово-обліковий документ в електронному вигляді через мобільний застосунок "Резерв+".

Незважаючи на інформацію із застосунку і його пояснення, що згідно черги ТЦК поверне йому з відповідними відмітками військовий квиток через три дні, він був насильно доставлений до ТЦК.

Позивач пояснив, що зупинився на вимогу поліції, показав електронний військово-обліковий документ з "Резерв+", а в паперовому вигляді військово-обліковий документ не пред`явив, оскільки на той час проходив ВЛК в міському ТЦК, і військово-обліковий документ знаходився там на відмітці.

Пред`явлений ним в електронному вигляді військово-обліковий документ з "Резерв+" на той час дійсно не містив QR-коду. Проте, працівники ТЦК могли перевірити дані його військово-облікового документа через «Оберіг», оскільки в нього були всі документи, що посвідчували особу.

Що вирішив суд

Суд ухвлив рішення, що військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Було вирішено, що позовні вимоги чоловка є необгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Раніше ми писали, чи є підставою для перетину кордону документ, що підтверджує зняття особи з військового обліку.

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