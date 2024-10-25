ТЦК оштрафував студента з відстрочкою у "Резерв+", бо у нього не було паперового військового квитка: чим все закінчилось

Ужгородський міськрайонний суд розглянув резонансну справу щодо правомірності штрафу в 17 000 гривень, накладеного ТЦК на студента, який мав лише електронний військовий квиток.

Чоловік, який навчається на стаціонарі в польському виші, мав офіційну відстрочку від мобілізації та актуальні дані у додатку "Резерв+". ТЦК видав йому довідку про відстрочку 5 липня 2024 року, але паперовий військовий квиток обіцяли оформити лише у жовтні. Незважаючи на наявність електронного військового квитка та QR-коду в "Резерв+", ТЦК оштрафував чоловіка на 17 000 гривень за відсутність паперового документа.

Про інцидент пише Судово-юридична газета.

Представники ТЦК наполягали на тому, що довідка про відстрочку не є дійсною без паперового військового квитка. Вони посилалися на ч. 6 ст. 22 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", згідно з якою чоловіки 18-60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ.

Суд встановив, що згідно з постановою Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. На момент складання протоколу (29 серпня 2024 року об 11:40) чоловік мав актуальний електронний документ у додатку "Резерв+" (сформований того ж дня о 10:56).

Суд підкреслив, що ТЦК не надав доказів відсутності у чоловіка військово-облікового документа, а тому скасував постанову про штраф та закрив справу про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, українські суди розглянули 314 справ щодо скасування нових штрафів від ТЦК та СП. У більшості випадків суди стають на бік громадян.

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