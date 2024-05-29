"ТЦК платять пенсіонерам, щоб здавали ухилянтів": в Україні розвінчали новий фейк РФ

Росіяни продовжують вкидати фейки, щоб підірвати мобілізацію в Україні.
Російські пропагандисти придумали новий фейк, що в України військкоми нібито вербують пенсіонерів для того, щоб вони за винагороду "здавали" місця перебування ухилянтів.
Брехню пропагандистів розвінчує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Поширена "новина" – відверта брехня і маячня. Подібні вкиди не мають під собою жодних фактологічних підтверджень і спрямовані на дискредитацію працівників ТЦК", – йдеться в повідомленні.
У такий спосіб російські спецслужби прагнуть посилити недовіру до ТЦК і розпалити внутрішній конфлікт.
"Химерні вигадки про "підкуплених пенсіонерів", які нібито отримують гроші від працівників ТЦК – це частина антимобілізаційного наративу Кремля", – наголошує Центр інформаційної безпеки.
Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти придумали новий фейк про нібито підготовку до "мобілізації" школярів 2008 року народження.
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