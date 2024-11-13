В ТЦК пояснили, чому процедуру видавання повісток проводять у громадських місцях

Якщо під час перевірки документів група оповіщення виявить, що громадянин порушує правила військового обліку, йому запропонують звернутися до районного ТЦК.

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки пояснив причину вручення повісток у громадських місцях.

Про це йдеться в дописі ТЦК та СП в Facebook.

Основною метою таких заходів є виявлення порушників військового обліку та уточнення персональних даних військовозобов'язаних.

"Громадянина можуть попросити пройти до Територіального центру комплектування, якщо виявлять розбіжності військово-облікового документа з даними бази "Оберіг". Для цього військовозобов'язаному оформлюють і вручають повістку на уточнення персональних даних або для проходження ВЛК", - йдеться в повідомлені.

У Полтавському ТЦК пояснюють, що в разі відмови чоловіка прийняти повістку, старший групи оповіщення складає акт відмови, який підписують щонайменше два члени групи. Цей акт передається начальнику ТЦК та СП для подальшого притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, Жорін відповів, як ставиться до ідеї розформувати ТЦК.

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