ТЦК та поліція влаштували гонитву за ухилянтом на шаленій швидкості: відео

На знятих кадрах видно, що авта мчали на швидкості 160-180 км/год.

У п’ятницю, 17 січня, на автотрасі М-05 Київ — Одеса працівники патрульної поліції та співробітники ТЦК влаштували погоню за водієм, який втікав після зупинення на блокпості.

Відео, яке зняв очевидець події, поширене в пабліках.

На знятих кадрах видно, що гонитва відбувалася на швидкості 160-180 км/год. Водночас автомобілі небезпечно маневрували на дорозі.

Зрештою бусик ТЦК зумів “підрізати” автомобіль Volkswagen, яким керував утікач, і заблокувати йому рух. Після цього водія грубо витягли з машини, поклали на асфальт та одягли наручники.

ТЦК та поліція влаштували погоню за ухилянтом на шаленій швидкості

У патрульній поліції Одеської області повідомили, що затриманий перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

“З метою уникнення адміністративної відповідальності водій раптово почав рух автомобілем, наражаючи на небезпеку поліцейських і співробітників РТЦК та СП, та поїхав з місця зупинення”, — йдеться у повідомленні патрульних.

Затримання відбувалося поблизу села Нерубайське Одеської області.

"На громадянина патрульні склали низку адміністративних матеріалів і передали його співробітникам РТЦК та СП", — уточнили в поліції.

Нагадаємо, у Харкові 13 січня троє невідомих людей напали на бус ТЦК, у якому перевозили мобілізованих. Один із нападників був озброєний пістолетом.

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