ТЦК та ВЛК хочуть карати за порушення прав людини – нардеп розповів деталі

За словами Веніславського, порушення прав людини не є масовими, але викликають широкий суспільний резонанс через відео у соцмережах.

В Україні планують суттєво посилити відповідальність ТЦК за порушення прав людини.

Про це розповів народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу в Media Center Ukraine.

Він наголосив, що, попри критику, саме ТЦК забезпечують проведення мобілізації. Нардеп запевнив, що парламент та Міноборони будуть реагувати на порушення прав людини під час мобілізації та ВЛК.

"На це спрямований, за ініціативою, до речі, начальника Генштаба, і наш комітет з правоохоронної діяльності долучився, законопроєкт щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення порядку діяльності ТЦК та СП, посадових осіб ТЦК та СП, і також військово-лікарських комісій", – каже Веніславський.

За словами нардепа, якщо наприклад у ВЛК, дадуть неправдивий висновок про стан здоров’я, про придатність чи непридатність військовослужбовця до військової служби, то кримінальна відповідальність буде суттєво посилена.

"Це спрямовано на те, що уникнути порушення прав людини, які, хоч і не є масовими, але мають місце та викликають широкий суспільний резонанс", – додав депутат.

Раніше ми писали, що Рада хоче запровадити кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та ВЛК за порушення законодавства про мобілізацію, зокрема за "бусифікацію".

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