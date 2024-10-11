ТЦК у Києві влаштувало облаву на відвідувачів концерту “Океану Ельзи”: відео

Декого затримували та садили у поліцейські авто.

Увечері в п'ятницю, 11 жовтня, в Києві біля Палацу спорту зібралося близько пів сотні працівників ТЦК. Вони масово перевіряли чоловіків, які виходять з концерту рок-гурту "Океану Ельзи".

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Керівник київського ТЦК, який був присутній на цьому масовому заході, відмовився коментувати те, що відбувається, запропонувавши звертатися до пресслужби.

Декого із відвідувачів концерту затримували та садили у поліцейські авто.

Під час спілкування з поліцейськими не обійшлося без ексцесів. Один із відвідувачів не міг зрозуміти, за що його затримали.

“Я вийшов з концерту, чому ти мене тягнеш?” - вигукував молодий чоловік.

Очевидці цього інциденту почали вигукувати “Ганьба” на адресу працівників поліції.

Сьогоднішній концерт "Океану Ельзи", присвячений 30-річчю гурту. Він перший із серії з п'яти шоу, усі квитки на які було продано.

Нагадаємо, Верховна Рада може дозволити військовозобов'язаним чоловікам, що досі не оновили дані в ТЦК, зробити це, попередньо сплативши половину штрафу.

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