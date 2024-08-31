ТЦК у Яремче забрали водія автобуса посеред рейсу: син чоловіка і 50 пасажирів залишились просто неба

В Івано-Франківській області правоохоронці та працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса з Полтавщини просто під час рейсу.

У п'ятницю, 30 серпня, у міста Яремче, що в Івано-Франківській області, автобус з 50 пасажирами зупинився на заправці. Під час цього працівники ТЦК встигли забрати водія разом з ключами від автобуса та коштами для пального.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на одну з туристок Юлію.

"Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет, під'їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра (31 серпня - ред.) вранці", - розповіла жінка.

За словами пасажирки, із водієм їхав його 14-річний син, який залишився один, бо тата забрали.

"Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК", — розповіла Юлія.

Пресофіцер Івано-Франківського ТЦК та СП Дмитро Бойканюк відмовився коментувати будь-які питання з цього приводу, порадивши написати інформаційний запит до Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомив Суспільному юрист Дмитро Моргун, затримувати водія та забирати його з робочого місця поліція і ТЦК не мали підстав. Цими діями вони порушили конституційне право на виконання трудових обов'язків та перевищили свої службове повноваження. Таким чином правоохоронці можуть кваліфікувати цю справу за статтями 146 та 365 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі та перевищення влади або службових повноважень.

Самих же пасажирів автобуса пообіді пересадили на місцевий транспортний засіб. Нині водій, якого затримали, перебуває в Івано-Франківську та проходить військово-лікарську комісію. Про це розповів Суспільному другий водій автобуса Олександр.

Оскільки його колегу затримали, то пасажирів до Полтави він повезе самостійно 31 серпня. За його словами, на таку відстань супроводжувати має ще один водій.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Міністерства оборони з проханням роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) неприпустимість зняття водіїв з автобусів під час рейсів.

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