ТЦК відправлятиме повістки поштою військовозобов’язаним, які не оновили дані: адвокатка вказала на важливий нюанс

Від 16 липня ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані.

Про це розповіла в етері КИЇВ24 адвокатка Катерина Аніщенко.

"Від 16 липня уже легально ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані. Але ця повістка буде вважатися врученою, бо вона відправлена на останню відому адресу", – сказала вона.

Також читайте Повістка поштою: коли розпочнуть штрафувати ухилянтів

Аніщенко пояснила, що такі повістки все одно будуть вважатися врученими, навіть якщо їх не отримали адресати або вони відмовилися від неї. Тож після того ТЦК знову спрямують ще одну повістку.

"Після неотримання двох повісток ТЦК може звернутися до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання. Це означає, що дільничний працівник поліції має право приїхати за останньою відомою адресою, якщо людина там знаходиться, то його можуть затримати і доставити в ТЦК з метою примусової постановки на військовий облік", – зазначила адвокатка.

Нагадаємо, уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою, а тому їх надсилатимуть за новими правилами. Тепер повістка від ТЦК "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

Повістки приходитимуть поштою! Нововведення від 16 липня!

Читайте також провідні новини дня: