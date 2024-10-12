ТЦК влаштували масові рейди в клубах і ресторанах України: що відомо

У п'ятницю ввечері почали з'являтися повідомлення, що ТЦК здійснили рейди біля київського Палацу спорту, де відбувався концерт гурту "Океан Ельзи", а також у клубах та ресторанах низки інших українських міст. У чоловіків перевіряли документи, деяких із них затримали.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про облави.

Рейд у Києві у після концерту "Океана Ельзи"

В Києві ввечері в п'ятницю, 11 вересня, після концерту українського гурту "Океан Ельзи" співробітники ТЦК перевіряли у чоловіків військово-облікові документи разом із поліцією. Згідно з повідомленням, деяких чоловіків, які відмовлялись надати документи, затримували, декому виписали повістки на місці і відпустили. Патрульна поліція та Сухопутні війська ЗСУ не коментували ситуацію.

ТЦК також побували з рейдом у київських закладах Goodwine та Avalon. Деталей поки що невідомо.

Рейди під час концерти викликади хвилю обурення серед українців. Вони почали почали масово продавати задешево квитки на концерти гурту.

На повідомлення про рейди ТЦК також відреагував депутат Микола Княжицький, член комітету Верховної Ради з питань культури і представник опозиційної партії ЄС.

"Я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами і магазинами. Я це підтримую. Має бути у суспільстві справедливість і рівність. Але масові облави на концертах українських виконавців - свинство, спрямоване і проти української культури, і проти української армії", - написав він.

Рейд у Хмельницькому

Місцеве видання Хмельницький Live повідомляло, що військові та поліція зайшли до закладу "ПаПаПаПаб".

"ТЦК у ПаПаПабі, що систематично порушує комендантську годину", — йдеться в повідомленні.

Крім того, представників ТЦК помітили також у спортивних залах міста.

У Хмельницькому ТЦК навідалися з рейдами до нічних клубів

Рейд у Дніпрі

Також рейд військовослужбовці ТЦК разом із правоохоронцями здійснили у Дніпрі.

"Співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) зі співробітниками поліції перевіряють військово-облікові документи та паспорти у чоловіків. Перекрито вулицю з закладами громадського харчування та нічними клубами в центральній частині міста", — писало "Суспільне".

Рейд у Харкові

Місцеві Telegram-канали повідомили про те, що в Харкові в одному з місцевих закладів представниками ТЦК також було затримано чоловіка.

Рейд у Львові

Місцеві Телеграм-канали повідомили, що ТЦК навідалися до одного з шоу-барів. Там, за повідомленнями, перебувало чимало чоловіків.

Нагадаємо, у Раді пояснили, чому недоцільно мобілізувати чоловіків, старших за 50. Нардеп Федір Веніславський вважає, що є тільки дві підстави для мобілізації чоловіків, старших за 50 років, до лав ЗСУ — якщо кандидат має дефіцитну облікову спеціальність і якщо такі люди служитимуть у тилових підрозділах.

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