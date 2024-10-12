ТЦК влаштували масові рейди в клубах і ресторанах України: що відомо

По всій Україні співробітники ТЦК разом із Національною поліцією влаштували масові облави.
У п'ятницю ввечері почали з'являтися повідомлення, що ТЦК здійснили рейди біля київського Палацу спорту, де відбувався концерт гурту "Океан Ельзи", а також у клубах та ресторанах низки інших українських міст. У чоловіків перевіряли документи, деяких із них затримали.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про облави.
Рейд у Києві у після концерту "Океана Ельзи"
В Києві ввечері в п'ятницю, 11 вересня, після концерту українського гурту "Океан Ельзи" співробітники ТЦК перевіряли у чоловіків військово-облікові документи разом із поліцією. Згідно з повідомленням, деяких чоловіків, які відмовлялись надати документи, затримували, декому виписали повістки на місці і відпустили. Патрульна поліція та Сухопутні війська ЗСУ не коментували ситуацію.
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ТЦК також побували з рейдом у київських закладах Goodwine та Avalon. Деталей поки що невідомо.
Рейди під час концерти викликади хвилю обурення серед українців. Вони почали почали масово продавати задешево квитки на концерти гурту.
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На повідомлення про рейди ТЦК також відреагував депутат Микола Княжицький, член комітету Верховної Ради з питань культури і представник опозиційної партії ЄС.
"Я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами і магазинами. Я це підтримую. Має бути у суспільстві справедливість і рівність. Але масові облави на концертах українських виконавців - свинство, спрямоване і проти української культури, і проти української армії", - написав він.
Рейд у Хмельницькому
Місцеве видання Хмельницький Live повідомляло, що військові та поліція зайшли до закладу "ПаПаПаПаб".
"ТЦК у ПаПаПабі, що систематично порушує комендантську годину", — йдеться в повідомленні.
Крім того, представників ТЦК помітили також у спортивних залах міста.
Рейд у Дніпрі
Також рейд військовослужбовці ТЦК разом із правоохоронцями здійснили у Дніпрі.
"Співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) зі співробітниками поліції перевіряють військово-облікові документи та паспорти у чоловіків. Перекрито вулицю з закладами громадського харчування та нічними клубами в центральній частині міста", — писало "Суспільне".
Рейд у Харкові
Місцеві Telegram-канали повідомили про те, що в Харкові в одному з місцевих закладів представниками ТЦК також було затримано чоловіка.
Рейд у Львові
Місцеві Телеграм-канали повідомили, що ТЦК навідалися до одного з шоу-барів. Там, за повідомленнями, перебувало чимало чоловіків.
Нагадаємо, у Раді пояснили, чому недоцільно мобілізувати чоловіків, старших за 50. Нардеп Федір Веніславський вважає, що є тільки дві підстави для мобілізації чоловіків, старших за 50 років, до лав ЗСУ — якщо кандидат має дефіцитну облікову спеціальність і якщо такі люди служитимуть у тилових підрозділах.
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