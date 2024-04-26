ТЦК вручатимуть не лише повістки, а й вимогу: юрист пояснив різницю

Новий закон про мобілізацію передбачає вручення ще одного документа, який може вручати ТЦК – вимогу, і її не варто плутати із повісткою.

Про це сказав юрист Роман Сімутін.

"Вимога ТЦК - це не повістка ТЦК. Зверніть увагу, що ТЦК подає щодо вас позов для обмеження в праві керування у разі невиконання вами вимоги, а не повістки. Це два різні юридичні терміни. Якщо раніше з повісткою ТЦК потрібно було якось ще морочитися, щоб вручити її особисто, то вимога вважається доправленою автоматично у разі надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу громадянина. Форма такої вимоги ТЦК ще не існує, принаймні досі її офіційно не опубліковано та не затверджено Міноборони", - пояснив він.

Що передбачає вимога ТЦК

Вимога ТЦК фактично є попередженням, за яким слідує звернення ТЦК до суду щодо обмеження ухилянта у праві керування транспортним засобом.

Відповідні заходи застосовуватимуться шляхом судової процедури, а їм передуватиме алгоритм дій, який має здійснити ТЦК:

спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянином обов'язків: неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду, а також неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів, що передбачає адміністративне правопорушення, а саме порушення законодавства про мобілізацію, звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК

далі, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, керівник ТЦК упродовж 5 днів надсилає громадянину в паперовій формі засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов’язку (документ має назву "вимога", яку не слід плутати з повісткою).

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