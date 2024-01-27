ТЦК завітали "в гості" до міськради на Львівщині: хто з депутатів отримав повістку – огляд новин

Це не перший візит ТЦК на засідання сесії міської ради з врученням повісток.

На Львівщині просто під час сесії міської ради представники ТЦК вручили повістки депутатам. Їх отримали сім депутатів.

Як роздавали запрошення депутатам, хто отримав "листи щастя" та що було далі – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Депутатам вручили повістки

Чергове засідання Червоноградської міськради, що на Львівщині. Депутати вже в залі й готуються до роботи. Голова робить оголошення, що на засідання завітали гості.

Як виявилось пізніше, військових очікували, бо планували вручати посмертну нагороду рідним полеглого Героя Андрія Жигайла. Проте все набуло інших барв. До зали увійшли представники ТЦК і оголосили, що дуже запрошують депутатів до себе у гості. Військком зауважив, що більшість місцевих депутатів уже пройшли військово-лікарську комісію, однак 10 з них "категорично" відмовляються це робити.

Щоб підтвердити значимість своїх намірів – почали вручати повістки. Працівники ТЦК повідомили, що ті, хто відмовляється отримувати повістку, може підписати акт відмови. Втім, охочих не було.

Представники ТЦК вручили лише сім повісток, бо троє депутатів були відсутні. Військкоми дали чітко зрозуміти, що запрошують депутатів для уточнення даних і проходження ВЛК.

Повістки отримали такі депутати:

Андрій Войтович;

Володимир Кашуба;

Іван Кудрик;

Михайло Лапець;

Петро Остапюк;

Мирослав Пущик;

Олег Шеремета.

Депутати, що були відсутні – Віталій Гаманюк, Віталій Риндик та Григорій Шевчук.

Відомо, що це перший візит ТЦК на засідання сесії міської ради з врученням повісток. І він приніс свої плоди. У ЗМІ з'явилася інформація, що деякі депутати міської ради, хто отримав повістки, прийшли до ТЦК.

До речі, в лавах ЗСУ служить секретар Червоноградської міської ради Олександр Грасулов. Також з районної ради станом на зараз проходять військову службу двоє депутатів – Геннадій Воловенко від партії "Слуга народу" та Володимир Золочівський від "Європейської Солідарності".

Арахамія запрошує на військові навчання

Повістки повістками, а навчання військової справи для можновладців має бути. Народний депутат і голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував відправити всіх держслужбовців і нардепів на військові навчання. Він вважає, що депутати мають проходити навчання на загальних умовах з іншими українцями. Про це він сказав під час дискусії "2024: сценарії для країни".

"Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в "учебке". Це буде парт-тайм"

Також Арахамія зазначив, що потрібно роз'яснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки й проходження ВЛК, одразу відправляють в "учебку", де немає достатнього навчання, а потім одразу – на фронт. Водночас роз'яснення, як все відбувається насправді, мотивувало б українців не боятися мобілізації та проходити навчання, вважає нардеп. Нагадаю, що депутати зараз мають так звану бронь. Проте її можуть зняти у новому законопроєкті про мобілізацію. Фінального документа ще немає, законопроєкт має розглядатися у ВР 6 лютого. Тож чекаємо на остаточну редакцію.

Раніше голова Нацполіції озвучив ставлення до ідеї мобілізації поліцейських.

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