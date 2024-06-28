ТЦК зможуть бачити дані про несплачений штраф та відкриті в суді справи щодо ухилянтів

Через реєстр "Оберіг" представники ТЦК зможуть побачити дані про відкрите стосовно ухилянта виконавче провадження та відомості про притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Президент України Володимир Зеленський 26 червня підписав закон №3783-IX (законопроєкт 11143) про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку.

Законом розширено перелік відомостей, які вноситимуться до реєстру "Оберіг".

"А саме туди потраплять відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення), а також відомості про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та відомості виконавчого документа)", - мовиться в повідломленні.

Крім того, відповідно до постанови Кабміну №559, військово-обліковим документом призовників, військовозобов’язаних і резервістів в електронній формі є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в реєстрі "Оберіг".

"А також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції", - додали в "Судово-юридичній газеті".

Система оберіг: що ж знатиме ТЦК і чи не є це порушенням закону

Додамо, до реєстру "Оберіг" передаватимуть дані про чоловіків від 17 років.

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