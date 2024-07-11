ТЦК знову активізує перевірку документів на вулиці – юристка назвала термін

Від 17 липня у ТЦК буде можливість відправляти повістки поштою. Тому навіть якщо військовозобов'язаний не отримав фізично повістку або відмовся її отримати, то юридично вона буде вважатися врученою.

Про це заявила адвокатка Дар'я Тарасенко в коментарі "Еспресо".

"На сьогодні жодного рішення про електронні повістки не існує. Ми знали, що від 17 липня у ТЦК буде можливість і право повістки направляти поштою. Питання було лише у тому, куди саме направляти повістки. Тому і була запроваджена ця процедура щодо уточнення даних, щоб була інформація про фактичне місце проживання призовника чи військовозобов'язаного", – пояснила адвокатка.

За її словами, формування повісток через реєстр та їхній видрук є зменшенням навантаження на руки працівників ТЦК , але це жодним чином не впливає на процедуру направлення та отримання повісток особам, які перебувають на військовому обліку

Юристка зауважила, що до 17 липня в Україні не була нормативно закріплена можливість направляти повістки поштою. Відповідно, не було правила про те, чи вважається повістка врученою, якщо людина фактично її не отримала на руки. Але від 17 липня ситуація змінюється.

"Навіть якщо людина фізично не отримала повістку, бо там не проживає, або відмовилася її отримувати, то з юридичної точки зору повістка буде вважатися врученою. Тому військовозобов'язаних і призовників зобов'язали повідомити, де вони проживають. Якщо вони не виконали свій обов'язок, не повідомили своє місце проживання, то самі винні, що не дізналися про направлену їм повістку. Нормативного регулювання, що щось зміниться, наприклад, на блокпостах від 17 липня, немає", – зазначає адвокатка.

Тарасенко нагадала, що в Україні можливість здійснювати адміністративне затримання, перевіряти на вулицях військово-облікові документи нікуди не зникла. Тому вона прогнозує, що така активність ТЦК від 17 липня знову підвищиться.

"Я прогнозую масову розсилку повісток Укрпоштою, це буде неодмінно, і, можливо, активізується перевірка документів на вулиці", – підсумувала Дар'я Тарасенко.

Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки повинні були стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Ми писали, що зміниться для військовозобов'язаних українців від 17 липня.

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