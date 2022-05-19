"Те, що ми побачили, не вкладається в голові": в ДБР повідомили, що окупанти катували понад 350 людей в селі на Чернігівщині

"Те, що ми побачили, не вкладається в голові": в ДБР повідомили, що окупанти катували понад 350 людей в селі на Чернігівщині

ДБР продовжує документувати злочини російської армії проти мирного населення України.

Після Ірпеня та Тростянця працівники Бюро почали документувати злочини військових РФ у населених пунктах на Чернігівщині.

Про це повідомляють у ДБР.

Серед сіл, де російські окупанти коїли злочини, і село Ягідне Чернігівської області. Тут окупанти тривалий час насильно утримували в підвалі та катували понад 350 мешканців. З середини травня слідчі ДБР та прокурори Чернігівської обласної прокуратури розпочали проведення слідчих та процесуальних дій за фактами численних порушень законів та звичаїв війни військовослужбовцями збройних сил РФ.

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"Ми встановимо всіх нелюдів, які катували наших громадян. Обов’язково буде справедливе судове покарання для злочинців. Те, що ми вже побачили, не вкладається в голові. Так знущатись з мирного населення можуть тільки варвари та рашисти", - наголосив директор ДБР Олексій Суханов.

За його словами, в селі Ягідне у березні 2022 року в підвальному приміщенні місцевої школи російські окупанти у нелюдських умовах тримали у заручниках понад 350 жителів села - літніх, молодих, дітей та немовлят. Людям доводилось спати стоячи. Внаслідок катувань та знущань, відсутності належних умов перебування - близько 10 осіб похилого віку померло.

Під час документування ДБР також здійснює фіксацію та встановлення обставин розстрілів військовими рф мирних жителів, обстрілів помешкань, мародерства.

Робота триває.

Нагадаємо, що російські загарбники вихвалюються катуванням українських військових та обстрілами мирних селищ. СБУ отримала нові докази звірств окупантів на Харківщині.

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