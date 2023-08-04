З тими засобами, які у нас є, результат максимальний.

В України не дуже багато систем ППО. Військове керівництво держави розподіляє засоби ППО так, щоб вони найбільш ефективно і раціонально працювали в єдиній системі протиповітряної оборони.

Про це в інтерв'ю Telegraf сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Чим закрита столиця й лінія зіткнення

Як наголосив Ігнат, сьогодні Київ максимально захищений, тому що не можна взяти передові системи ППО і перекрити ними весь "нуль". По-перше, їх просто знищать, а, по-друге, у нас їх дуже мало. Лінія фронту складає 2,5 тисячі кілометрів, якщо брати до уваги Білорусь, Придністров'я, кордон з РФ, лінію бойового зіткнення та морське узбережжя. Перекрити це все неможливо.

"У нас найбільш далекобійні ЗРК – зараз це Patriot, і то в складі двох дивізіонів всього-на-всього. Тому захищають ті напрямки, де найбільше б’ють. Згадайте, скільки били по столиці і скільки вона прийняла на себе ударів дронів і ракет. Перші шість "Кинджалів" полетіли саме на столицю. Тому столиця буде захищена безумовно, тому що вона завжди буде ціллю номер один для ворога, адже в Києві знаходяться багато державних, інфраструктурних, оборонних та військових об’єктів", – пояснив Юрій Ігнат.

За його словами, прифронтова зона також захищена системами, що нам дають партнери. Йдеться, зокрема, про Gepard, Crotale, NASAMS та IRIS-T. Все що є – розставлено.

Що ж до південного напрямку, там ворог б'є іншим типом озброєння – "славнозвісними" ракетами Х-22 та надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Вона летить на відстані 10-15 метрів над землею і на неї можливо впливати хіба що засобами РЕБ. На жаль, збивати таке озброєння надзвичайно важко.

Зауважимо, вночі проти 3 серпня армія Російської Федерації атакувала Україну з північного напрямку – російської Брянської області – ударними БпЛА "Shahed-136/131". Усього зафіксовано пуски 15 дронів. Усі ворожі цілі знищено.

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