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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Те, що створювали після Майдану, сьогодні знищено": директор НАБУ звернувся до Зеленського

Семен Кривонос публічно звернувся до президента із закликом не підписувати законопроєкт №12414, який, за його словами, знищує незалежність НАБУ та САП.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
НАБУ

НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос під час брифінгу публічно закликав президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який, за його словами, фактично ліквідовує незалежність НАБУ та САП.

Про це він заявив на брифінгу 22 липня.

“Те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства на боротьбу з високопосадовою корупцією, сьогодні було знищено”, — заявив Кривонос.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт №12414, який передбачає фактичне підпорядкування НАБУ та САП генпрокурору, вже підписав Голова Верховної Ради. Документ передали на підпис Президенту.

Закон передано на підпис президенту. / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Закон передано на підпис президенту. / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який, на думку експертів і представників антикорупційних органів, підриває незалежність НАБУ та САП. Документ, що передбачає підпорядкування діяльності цих органів генеральному прокурору, підтримали 263 народних депутати.

У НАБУ та САП попереджають, що зміни надають генпрокурору надмірні повноваження, зокрема — безпосередній доступ до всіх справ НАБУ або можливість делегувати його іншим прокурорам, право самостійно підписувати підозри топчиновникам, давати письмові вказівки детективам та у разі невиконання — передавати провадження іншим слідчим органам.

Водночас напередодні Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про викриття одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, він вів бізнес у Росії, підтримував контакти з громадянами країни-агресора та сприяв незаконній торгівлі з РФ, допомагаючи своєму батькові.

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