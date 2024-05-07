"Тебе будуть ґвалтувати всі солдати РФ": українка розповіла моторошні подробиці звірств армії Путіна

В Україні 12 років позбавлення волі заочно засудили російського окупанта, який під час окупації Херсонщини понад місяць ґвалтував місцеву жительку.

Про це йдеться у вироку Великоолександрівського районного суду Херсонської області від 29 квітня 2024 року.

Що відомо про окупанта-ґвалтівника

За даними суду, підозрюваним є громадянин Російської Федерації, уродженець, с. Даркушказмаляр, республіки Дагестан. Звання ґвалтівника - молодший сержант.

Також суду вдалось встановити, що місцева влада за знущання над українцями вручила ґвалтівнику подяку, бо він "гідно виконує свій військовий обов'язок під час спеціальної військової операції з денацифікації та демілітаризації України".

За даними суду, окупант служить у ФСБ та під час окупації Херсонщини вчиняв злочини проти українців, зокрема - фільтраційні заходи та зґвалтування жінки.

Що відомо про зґвалтування українки

Окупант від липня 2022 року до серпня 2022 постійно ґвалтував жительку Херсонщини. Спочатку жінка йому відмовляла, тоді він почав погрожувати, що відведе її до місця дислокації окупаційних військ, де над нею поглумляться ще й інші загарбники. Також росіянин погрожував вбити українку через відмову в інтимі.

Що розповіла потерпіла

На суді потерпіла розповіла моторошні подробиці. Вона зазначила, що кривдник вперше прийшов до її будинку на початку липня 2022 року. Він почав вимагати від неї інтиму, проте коли жінка відмовилась - окупант погрожував, мовляв "під час війни можна померти або зникнути безвісти, проте це не найгірше".

"Військовослужбовець ЗСРФ Валід просто залазив на неї та говорив, що вона повинна з ним спати. В іншому випадку, він натравить на неї інших військовослужбовців, які будуть її ґвалтувати, знущатися у неї вдома, або відведе її до першої школи, де вони базувались", - йдеться у свідченні потерпілої.

Окупант постійно жорстоко її ґвалтував, через це у жінки почалась кровотеча, проте він не звертав на це увагу та заявляв, що "вона симулює".

Всередині серпня 2022 року загарбник наказав жінці їхати з ним, як "його дружина та мешкати у його квартирі", проте на щастя, окупанта перевели. А після деокупації потерпіла звернулась за медичними послугами.

У медичному висновку йдеться, що через пережите, у жінки діагностували дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕП) змішаного типу, астено-невротичний синдром.

Вирок суду

Суд визнав росіянина винним за частиною першою статті 438 КК України та заочно засудив до 12 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Раніше повідомлялося, що на Харківщині троє окупантів по черзі зґвалтували дівчину.

Також стало відомо, що у РФ українка народила після зґвалтування окупантом і викинула немовля. Проти неї росіяни порушили кримінальну справу.

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