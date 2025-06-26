ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
"Тебе потрібно лікувати": у Дніпрі вчителька цькувала ученицю за нетрадиційну сексуальну орієнтацію

Школярка сама зізналася класній керівниці у своїй нетадиційній сексуальній орієнтації, а та замість підтримки розповіла все однокласникам і влаштувала цькування дівчини.

Дмитро Гулійчук
Цькування за нетрадиційну сексуальну орієнтацію у школі Дніпра

Цькування за нетрадиційну сексуальну орієнтацію у школі Дніпра

У Дніпрі апеляційний суд покарав вчительку, яка цькувала ученицю за нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Про деталі справи пише «Судово-юридична газета».

За інформацією видання, у квітні цього року класна керівниця 8 класу однієї з гімназій Дніпра дізналася про нетрадиційну сексуальну орієнтацію своєї учениці. Про це їй зізналася сама школярка і попросила нікому не казати.

Однак інформація про сексуальну орієнтацію швидко стала відомою однокласникам дівчини, які почали цькувати її і насміхатися з неї.

А класна керівниця замість підтримки ще й влаштувала публічне обговорення орієнтації учениці під час класної години.

Під час класної години у присутності інших учнів вчителька «вичитувала» дівчину і засуджувала її сексуальну орієнтацію. За словами учениці, класна керівниця кричала про погане виховання батьками та вимагала «затулити рота і перевестися до іншого класу». Педагогиня розповіла учням, що їхня однокласниця «не така», як інші.

Також школярка стверджує, що вчителька називала її «ненормальною» і «психічно хворою», проте запевняла, що «знає, як допомогти» у такій ситуації.

На цьому цькування від вчительки не припинилися: класна керівниця видалила ученицю зі спільного шкільного чату, зняла з дівчини обов’язки старости класу, а потім почала переконувати інших учнів, що їм «не варто спілкуватися з дівчиною, оскільки вона має нетрадиційну сексуальну орієнтацію».

Як наслідок, у школярки сталася істерика, внаслідок чого вона відмовилася відвідувати школу.

Дівчина про все повідомила рідним, а потім до поліції, яка склала стосовно класної керівниці протокол за ч. 1 ст. 173-4 (цькування учасника освітнього процесу) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Що вирішив суд

Однак Самарський райсуд м. Дніпропетровська 25 квітня закрив провадження щодо вчительки «у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення». Тому потерпіла подала апеляцію.

У судовому засіданні в апеляційному суді вчителька запевняла, що хотіла лише допомогти своїй учениці, оскільки сприйняла повідомлення дівчини про нетрадиційну сексуальну орієнтацію як потребу у психологічній допомозі.

Суд визнав вчительку винною у булінгу. Проте покарання їй призначили доволі «смішне» — штраф у розмірі 850 гривень та судовий збір у розмірі 605 гривень.

Раніше ми писали, що на Кіровоградщині вчителька знущалася з учнів.

