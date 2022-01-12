"ТЕЦ надсилає листи щастя": у Миколаєві люди ошелешені платіжками за тепло

"ТЕЦ надсилає листи щастя": у Миколаєві люди ошелешені платіжками за тепло

Містяни не розуміють, звідки такі суми.

У Миколаєві містяни отримали платіжки за опалення з великими сумами. Зокрема, суми значно збільшилися за грудень 2021 року.

Про це пише місцеве видання "Преступности.НЕТ".

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Наталія Купинець повідомила, що "Миколаївська ТЕЦ" виставила їй рахунок за опалення за грудень у розмірі 6 тисяч 319 гривень.

Жінка живе у квартирі площею 60 квадратних метрів у будинку на вулиці 28-ї Армії. За листопад їй нарахували плату 3650 гривень, у грудні сума збільшилася. Судячи з платіжок, Наталя справно сплачує за комунальні послуги.

“Почався опалювальний сезон, "Миколаївська ТЕЦ" надсилає "листи щастя" з астрономічними сумами… Не знаю, до кого звертатися, пишу депутатам, до Кабміну – розводять руками, всі чогось чекають. Кажуть: "Відмовтеся, поставте індивідуальне опалення". Не можу поставити... я сама в сім'ї працюю", - зазначає жінка.

Преступности НЕТ

У платіжці йдеться, що обсяг споживання теплової енергії визначено згідно з розрахунковим тепловим навантаженням будинку відповідно до чинної нормативно-правової бази.

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Як повідомлялося, в Офісі президента заявили, що опалювальний сезон 2021-22 буде без перебоїв і підвищення тарифів, керуючись Меморандумом, який раніше підписали між Кабінетом міністрів, Офісом президента, місцевою владою і "Нафтогазом України".

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