Течія перекинула човен: на Тернопільщині шукають чоловіка, який зник під водою (фото)

На Тернопільщині 52-річний чоловік потонув у Дністрі, випавши з човна. Чоловік хотів переплисти річку, але в той день була сильна течія, яка перекинула човен. Тіло потерпілого шукають.

Про це повідомили у ДСНС регіону.

"Співробітники ДСНС разом з місцевими здійснили обстеження берегів Дністра поблизу ймовірного місця виникнення події та знайшли човен, на якому переправлявся чоловік. Пошуки тривають", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС у Тернопільській області

На допомогу залучили групу водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Нагадаємо, на Рівненщині знайшли мертвим 62-річного чоловіка, який зник безвісти. Тіло загиблого виявив власник технічних водойм, що неподалік села, де мешкав чоловік.

Рятував товариша, але загинув сам: 8-річний хлопчик потонув на Вінниччині

Читайте також: