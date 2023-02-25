Течія перекинула човен: на Тернопільщині шукають чоловіка, який зник під водою (фото)

Пошуки тривають.
На Тернопільщині 52-річний чоловік потонув у Дністрі, випавши з човна. Чоловік хотів переплисти річку, але в той день була сильна течія, яка перекинула човен. Тіло потерпілого шукають.
Про це повідомили у ДСНС регіону.
"Співробітники ДСНС разом з місцевими здійснили обстеження берегів Дністра поблизу ймовірного місця виникнення події та знайшли човен, на якому переправлявся чоловік. Пошуки тривають", – йдеться у повідомленні.
На допомогу залучили групу водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.
Нагадаємо, на Рівненщині знайшли мертвим 62-річного чоловіка, який зник безвісти. Тіло загиблого виявив власник технічних водойм, що неподалік села, де мешкав чоловік.
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