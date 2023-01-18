"Технічна несправність машини виключена": у Нацполіції повідомили версії авіакатастрофи в Броварах

Гвинтокрил Державної служби з надзвичайних ситуацій, який розбився вранці 18 січня у Броварах на Київщині, був новим, тому технічна несправність машини виключена.

Про це розповіли ТСН.ua джерела в Національній поліції України.

Пілот був досвідченою людиною, працював в ДСНС, його досвід - це тисячі годин нальоту.

"Гвинтокрил був новим, тому технічна несправність машини виключена. Пілот був досвідченою людиною, працював в ДСНС, його досвід - це тисячі годин нальоту. Ви ж розумієте, що на борту було вище керівництво, тому вимоги до безпеки польоту були теж на високому рівні. Щодо версії теракту або диверсії - не готовий спростувати або підтвердити її",- розповіли в Нацполіції.

Джерела ТСН.ua в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що версія теракту розглядається серед інших.

Своєю чергою, радник очільника МВС Антон Геращенко повідомив нам, що пілоти дійсно були досвідченими фахівцями.

Нагадаємо, що серед жертв авіакатастрофи в Броварах керівництво Міністерства внутрішніх справ України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін. Також загинули три члена екіпажу ДСНС та ще 12 осіб.

Кількість жертв зросла зросла до 18 осіб, серед них – троє дітей: падіння гвинтокрила у Броварах

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