"Технічна несправність машини виключена": у Нацполіції повідомили версії авіакатастрофи в Броварах

Версія теракту розглядається серед інших
Гвинтокрил Державної служби з надзвичайних ситуацій, який розбився вранці 18 січня у Броварах на Київщині, був новим, тому технічна несправність машини виключена.
Про це розповіли ТСН.ua джерела в Національній поліції України.
Пілот був досвідченою людиною, працював в ДСНС, його досвід - це тисячі годин нальоту.
"Гвинтокрил був новим, тому технічна несправність машини виключена. Пілот був досвідченою людиною, працював в ДСНС, його досвід - це тисячі годин нальоту. Ви ж розумієте, що на борту було вище керівництво, тому вимоги до безпеки польоту були теж на високому рівні. Щодо версії теракту або диверсії - не готовий спростувати або підтвердити її",- розповіли в Нацполіції.
Джерела ТСН.ua в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що версія теракту розглядається серед інших.
Своєю чергою, радник очільника МВС Антон Геращенко повідомив нам, що пілоти дійсно були досвідченими фахівцями.
Нагадаємо, що серед жертв авіакатастрофи в Броварах керівництво Міністерства внутрішніх справ України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін. Також загинули три члена екіпажу ДСНС та ще 12 осіб.
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