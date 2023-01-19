Технічна помилка пілота, несправність гелікоптера чи диверсія: що насправді сталося у Броварах (відео)

У якому стані потерпілі та що саме відбувається зараз на місці авіатрощі.

На місці авіакатастрофи в Броварах, у якій загинули 14 людей, серед яких і керівництво Міністерства внутрішніх справ, другий день працюють слідчі, щоби встановити причину падіння вертольота. Але поки що жодна з версій не підтверджена, тому і не озвучена. Загалом до лікарні відразу після трагедії доправили 26 людей, із них десятеро дітей з різними ступенями опіків.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Із гвоздиками, трояндами, іграшками та лампадками... Люди із самого ранку йдуть домісця, де вчора впав гелікоптер із найвищим керівництвом МВС та підлеглими. Окрім них та пілотів, загинули і броварчани, які привели дітей у цей дитячий садочок. За офіційною інформацією, загалом у цій жахливій трагедії обірвалося життя 14 людей, серед них була одна дитина. Її добре знала пані Тетяна", - розповідає кореспондентка ТСН.

Висловити своє співчуття йдуть бескінченним потоком люди, які навіть ніколи не були знайомими. Кожен з них переживає цю трагедію, як особисту.

І хоч українці вже майже звикли до страшного гуркоту з неба, падіння гелікоптера у двір дитячого садочка неабияк налякав мешканців сусудніх будинків.

Небайдужі люди допомогли постраждалим, поки на місце прибувала екстренна допомога. Евакуйованих дітей та дорослих з різними ступенями опіків госпіталізували до медзакладів.



"Зараз в лікарнях перебуває 15 пацієнтів, з них 10 в опіковому центрі. Шестеро чоловік зараз стабілізується для відправки лікування закордон. Готові забрати на першому етапі Польща і Чехія, а далі бужемо бачити по ситуації, як буде проходити лікування, бо висловили бажання і Норвегія і Сполучені Штати і інші країни", - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Найтяжчих пацієнтів доставили до опікового центру київської клінічної лікарні. Медики кажуть, стан їхній стабільний. А інформація про терміновий збір крові для цих постраждалих називають фейком, адже в них є все необхідне для високоякісної медичної допомоги і усі групи крові у тому числі.

На саме подвір'я дитячого садку правоохоронці поки іще нікого не пускають. І хоч візуально на території вже не має жодного уламка, слідчі все ж продовжують документувати і встановлювати похвилинно усі деталі авіватрагедії. Чи була це технічна несправність гелікоптера, чи може помилка пілотів, яким міг завадити густий туман чи може взагалі наслідком авіакатастрофи була диверсія?.. Правоохоронці поки не озвучують жодну із версій.

Нагадаємо, українські експерти кажуть, що полум'я, яке, начебто, бачили очевидці, може свідчити про декілька причин, через які могла статись трагедія в Броварах.

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