Техніка 50-х років: Росія відправляє на фронт танки з красномовною назвою "Йосип Сталін"

Воювати на старому іржавому залізі – звична ситуація для росіян.

Так, Росія розконсервовує та відправляє на фронт радянські танки. Це надстара техніка, яка була розроблена з кінця 40-х – до середини 60-х років.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.

Деталі

За даними Казанського, російська армія знімає з консервації та відправляє на фронт радянські танки "Йосип Сталін". Вони розроблені наприкінці 1940-х.

Росія відправляє на фронт старі танки 40-х років

"На відео танк ІС-8 (він же Т-10), який випускався з 1954 до 1966 року. Цікаво, чи побачимо Т-34?", – відзначає журналіст.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський оприлюднив відео, як бійці Збройних сил України на Бахмутському напрямку ліквідували танк російських окупантів.

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