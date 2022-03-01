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Техніка ворога заполонила місто: у Тростянці окупанти поцілили у будинок і захопили вокзал

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Місто залишилося без Інтернету через пошкодження мережі.

У вівторок, 1 березня, російські окупанти поцілили в житловий будинок в Тростянці Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, є пошкодження мереж. Втім, наразі відновити Інтернет немає можливості. Ремонт не проводиться, бо тривають вуличні бої.

Інформації про постраждалих уточнюється.

"Шоколадну фабрику" у Тростянці ворог обрав, як базу заправки своєї техніки, повідомив голова ОДА.

"Ворог заходить по хатах, нівечить майно. Техніка ворога заполонила вулиці міста. На захопленому залізничному вокзалі базується купа російської техніки", - повідомив він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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