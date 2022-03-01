Техніка ворога заполонила місто: у Тростянці окупанти поцілили у будинок і захопили вокзал

Техніка ворога заполонила місто: у Тростянці окупанти поцілили у будинок і захопили вокзал

Місто залишилося без Інтернету через пошкодження мережі.

У вівторок, 1 березня, російські окупанти поцілили в житловий будинок в Тростянці Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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За його словами, є пошкодження мереж. Втім, наразі відновити Інтернет немає можливості. Ремонт не проводиться, бо тривають вуличні бої.

Інформації про постраждалих уточнюється.

"Шоколадну фабрику" у Тростянці ворог обрав, як базу заправки своєї техніки, повідомив голова ОДА.

"Ворог заходить по хатах, нівечить майно. Техніка ворога заполонила вулиці міста. На захопленому залізничному вокзалі базується купа російської техніки", - повідомив він.