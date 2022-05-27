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Техніку та інше майно з телеканалів Медведчука конфіскували "для потреб військової адміністрації" — ЗМІ

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Техніку та інше майно з телеканалів Медведчука конфіскували "для потреб військової адміністрації" — ЗМІ

Фото: gettyimages.com

Техніку та інше майно компанії "Медіахолдинг Новини", яка виробляла контент для телеканалів Віктора Медведчука, конфіскували "для потреб військової адміністрації". 

Наразі невідомо, про яку саме військову адміністрацію йдеться, а також коли саме та на підставі чого конфіскували це майно.

Про це пише "Детектор медіа".

Повідомляється, що працівникам компанії заборгували зарплатню за січень і лютий 2022-го року. Ці гроші їм нібито ще обіцяють виплатити.

Портал зазначає, що формальним власником "Медіахолдинг Новини" є народний депутат Нестор Шуфрич, який був членом фракції "Опозиційна платформа — За життя" до її ліквідації. Телеканали Ukrlive і Перший незалежний вважали близькими до Віктора Медведчука. Сам тогочасний голова політради ОПЗЖ не заперечував цього формулювання. 

Нагадаємо, Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Зокрема, Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. 

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