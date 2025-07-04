Технічна освіта це питання національної безпеки, адже Україна не може імпортувати фахівців – Метінвест

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Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест Олег Давиденко на HR Wisdom Summit 2025, що пройшов у Києві.

«Технічна освіта — це питання національної безпеки. Бо від того, наскільки в Україні збережеться людський потенціал, залежить стабільність і розвиток економіки. Ми не можемо дозволити собі імпортувати знання та спеціалістів — вони мають бути тут. Адже саме ці люди відновлюватимуть зруйноване, будуватимуть нові підприємства і створюватимуть майбутнє країни в найближчі десятиліття», — переконаний Олег Давиденко.

На його думку, академічний і науковий складники навчання важливі, але головним є тісна інтеграція з практичним досвідом: сертифікаційні програми, конкретні навички, стажування. Студент вишу має чітко розуміти, як застосувати знання на практиці й де працюватиме в майбутньому.

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Тому бізнес має бути залучений до освітньої екосистеми на всіх рівнях — від школи до університету. Водночас цілі освіти й бізнесу мають перетинатися, інакше розрив між їхніми пріоритетами — наприклад, фокус освіти на кількості замість якості — призводить до браку кваліфікованих кадрів, і бізнес змушений будувати власну систему підготовки, переконаний Давиденко.

У створення саме таких програм, що відповідають сучасним потребам ринку, вкладає кошти Метінвест. Зокрема, понад 513 млн грн інвестовано в розвиток університету Метінвест Політехніка. Виш має 19 бакалаврських і 21 магістерську програму, а також аспірантуру. Університет вже випустив майже 300 магістрів — висококваліфікованих спеціалістів, що застосовують свої знання на практиці.

«Я закликаю освітні заклади шукати партнерство — бізнес легко відгукнеться. Шлях створення власних вишів не для всіх, тому бізнес може співпрацювати з іншими університетами та програмами. Партнерство — це ключ до цільових, якісних і швидких результатів», — сказав Давиденко.

Раніше акціонер Метінвесту Рінат Ахметов заявив, що саме підвищення якості освіти має стати національною ідеєю України, а виш Метінвест Політехніка - це внесок компанії у майбутнє, який створює міцний технологічний і кадровий фундамент для розвитку нашої країни. Найкращим студентам компанія гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації.

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