«Техномісія: легке батьківство»: де можна витратити державну допомогу 7000 грн з користю для дитини і батьків

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Після народження дитини витрати з’являються буквально на кожному кроці: одяг, підгузки, засоби гігієни, іграшки, коляска та безліч інших необхідних речей. Державна допомога стає додатковою підтримкою для молодих батьків і допомагає покривати частину щоденних потреб родини. Водночас важливо подбати не лише про малюка, а й про те, що допомагає організувати побут і звільнити більше часу для родини.

Восени 2026 року мережа Фокстрот запустила «Техномісію: легке батьківство», за допомогою якої батьки можуть придбати товари з асортименту мережі за кошти державної програми підтримки сімей із дітьми до одного року, що передбачені щомісяця в розмірі 7000 грн. Це ж стосується інших виплат при народженні дитини, допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами, а також за програмою «єЯсла». Покупки можна оформити в магазинах або онлайн, за потреби доплативши за обраний товар.

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У пропозиції представлені товари для догляду, годування та розвитку дитини, зокрема коляски, автокрісла, іграшки й відеоняні. Наприклад, прогулянковий візок KINDERKRAFT Pilot 2 Beige Kinderkraft Pilot 2 (код на foxtrot.ua 7276887, ціна* — 9 690 ₴) важить лише 8 кг і компактно складається однією рукою в сумку, що стане у пригоді під час прогулянок і подорожей. А відеоняня MOTOROLA PIP1000 Connect Wi-Fi (7160196, від 4 099 ₴) дає змогу спостерігати за малюком через смартфон, чути його та заспокоювати голосом на відстані. Так батькам простіше поєднувати догляд за дитиною з повсякденними справами.

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Водночас пропозиція охоплює техніку, яка допомагає заощаджувати час і сили вдома. Наприклад, мультиварка TEFAL RK802B34 (6655513, від 7 499 ₴) — має чашу на 5 л, потужність 1200 Вт і 41 програму, серед яких приготування каш, супів, випічки та йогурту. Також є режим приготування на парі й функція відкладеного старту.

Прально-сушильна машина HISENSE WD5I8043BWF (7173534, від 27 299 ₴) дає змогу прати до 8 кг і сушити до 5 кг білизни в одному пристрої, без потреби розвішувати речі після кожного циклу. А зволожувач повітря DREAME H40 (7239768, від 11 299 ₴) допоможе підтримувати комфортний рівень вологості, фільтрувати повітря від пилу та інших частинок. Має резервуар на 6 л, три режими роботи, сенсорне керування, таймер і нічний режим.

Детальніше про «Техномісію: легке батьківство» розповіли в новому випуску відеорубрики «Огляд на що ХОЧ!» із перекладом жестовою мовою: дивіться на YouTube.

Більше товарів для малюків і батьків можна знайти в магазинах «Фокстрот», на сайті та в мобільному застосунку. Вигідні пропозиції позначені маркуванням «ХОЧ!» і «КрейзіХОЧ».

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*Ціни актуальні на час і дату публікації. Деталі — на foxtrot.ua.

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