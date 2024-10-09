Текст формули миру: Зеленський повідомив, коли буде готовий документ з умовами закінчення війни

Україна готує документ, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією.

У листопаді 2024 року буде готовий текст формули миру зі всіма умовами для справедливого закінчення війни, що буде зроблено на другому Саміті миру.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час саміту "Україна-Південно-Східна Європа".

"З липня ми працюємо над пунктами формули миру. І до листопада буде готовий документ, в якому буде викладено докладні умови справедливого закінчення війни. Також ми готуємо другий саміт миру", - розповів Зеленський.

Водночас виникає питання, як змусити Росію взяти участь у саміті та виконати Формулу миру, адже, як нагадав Зеленський, зараз РФ уникає "чесної та відвертої дипломатії".

За його словами, для цього було розроблено план заходів, здатних виправити ситуацію до майбутнього саміту миру.

"Цей план позбавить Росію можливості погрожувати Європі. Цей план уже був представлений у США, тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, українська формула миру може стати основою для модернізації сучасної безпекової архітектури у світі та повернути реальну силу Статуту ООН. Про це і раніше заявляв президент України Володимир Зеленський.

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