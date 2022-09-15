Телефон "до Шойгу", загиджені матраци і диво-туалет: який вигляд має кинута окупантами позиція (фото)

З огляду на фото, російські військові обклалися намародереними речима і "чекали на дзвінок" від Міністр оборони РФ Сергія Шойгу.

Відповідні світлини оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

"Фото з кинутих російських позицій. Без коментарів...", - зазначили у штабі.

На зображеннях можна помітити побут окупантів. Серед речей, яких очевидно, намародерили росіяни - є раритетний телефон, який вояки підписали "Шойгу".

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Також є килим, яким вони накрили боєприпаси. А ось спали рашисти на матрацах, яких жахливо забруднили.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

А з вигод - облаштували собі туалет, виривши у землі яму, яку обставили ящиками з-під боєприпасів.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, як розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, втікаючи від ЗСУ, окупанти вздовш усіє траси від Харкова до Ізюма покрали сонячні батареї зі стовпів, що стояли на пішоходних переходах. Аби зняти їх, окупанти танками валили стовпи і крали дороговартісне обладнання.

скриншот з відео

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