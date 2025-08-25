Прикордонники врятували чоловіка, який кликав на допомогу з глухого лісу / © Держприкордонслужба

Прикордонники врятували чоловіка, який заблукав біля кордону з Румунією.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило про це 25 серпня.

Завдяки дзвінку на «гарячу лінію» Держприкордонслужби вдалося врятувати життя чоловіка, який намагався перетнути кордон, але заблукав у лісі на Буковині.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні ДПСУ, вчора на телефонну лінію довіри звернулася жінка. Вона розповіла, що її брат, 1991 року народження, житель Дніпропетровської області, вийшов на зв’язок і повідомив, що заблукав неподалік кордону з Румунією. Чоловік також зазначив, що отримав травму ноги, не має їжі й води та потребує допомоги.

На виклик оперативно відреагували прикордонники Чернівецького загону. Пошукова група виявила постраждалого і доправила його до прикордонного підрозділу, де йому надали необхідну допомогу.

Наразі життю і здоров’ю чоловіка нічого не загрожує. Водночас щодо нього складено адміністративні матеріали за ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України).

