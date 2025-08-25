ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
1 хв

Телефонний дзвінок врятував життя чоловікові на українському кордоні — що сталося

Прикордонники витягли з біди чоловіка, який намагався перетнути кордон.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Телефонний дзвінок врятував життя чоловікові на українському кордоні — що сталося

Прикордонники врятували чоловіка, який кликав на допомогу з глухого лісу / © Держприкордонслужба

Прикордонники врятували чоловіка, який заблукав біля кордону з Румунією.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило про це 25 серпня.

Завдяки дзвінку на «гарячу лінію» Держприкордонслужби вдалося врятувати життя чоловіка, який намагався перетнути кордон, але заблукав у лісі на Буковині.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні ДПСУ, вчора на телефонну лінію довіри звернулася жінка. Вона розповіла, що її брат, 1991 року народження, житель Дніпропетровської області, вийшов на зв’язок і повідомив, що заблукав неподалік кордону з Румунією. Чоловік також зазначив, що отримав травму ноги, не має їжі й води та потребує допомоги.

На виклик оперативно відреагували прикордонники Чернівецького загону. Пошукова група виявила постраждалого і доправила його до прикордонного підрозділу, де йому надали необхідну допомогу.

Наразі життю і здоров’ю чоловіка нічого не загрожує. Водночас щодо нього складено адміністративні матеріали за ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років.

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України законопроєкт №13685 про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком до 22 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
395
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie