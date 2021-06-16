"Телефонувала і плакала, що дівчинку убивають": у Харкові мати знущалася з доньки на дитмайданчику (відео)

Відео зняла дитина, яка стала свідком події і відправила мамі.
У Харкові дівчинка, яка гуляла на вулиці, стала свідком того, як матір "виховувала" свою дитину. Жінка шарпала доньку і погрожувала їй під час прогулянки.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Труха".
Побачене неабияк шокувало дитину, тож вона зафільмувала дії жінки на відео і відправила своїй мамі.
"Моя дитина сьогодні, спостерігаючи цю картину, телефонувала і плакала, що дівчинку вбивають. Дочка підійшла до дорослих, попросивши допомоги, але ті не втрутилися, сказавши, що ця жінка тут кожен день гуляє і так поводиться", - повідомила жінка.
Зазначається, що все відбувалося поблизу 82-ї школи. До поліції дівчинка та її мама не зверталися.
Користувачів у Мережі обурила поведінка дорослих:
- У мене немає слів, що дорослі не втрутилися.
- Скільки агресії, жах. Це нездорові стосунки в сім'ї. Страшно уявити, що відбувається не на вулиці.
- Хотілося б, щоб втрутилася поліція.
Слід нагадати, що в Україні діє Закон "Про охорону дитинства" (ст. 35), а також Закон "Про попередження насильства в сім'ї" (ст. 15), які вказують, що особи, винні у порушенні вимог законодавства про охорону дитинства, або ж вчинили насильство в сім'ї, несуть кримінальну, адміністративну або цивільно-правову відповідальність відповідно до законів України.
Кримінальна відповідальність за діяння, що становлять насильство над дитиною в сім'ї або за її межами наступає згідно з Кримінальним кодексом України за такими статтями:
- умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 ККУ);
- умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 ККУ);
- побої і мордування (ст. 126 ККУ);
- катування (ст. 127 ККУ);
- погроза вбивством (ст. 129 ККУ) та деякі інші.
Нагадаємо, що Харкові 26-річна жінка побила свого 2-річного сина. За скоєне жінку правоохоронці притягнули до відповідальності.