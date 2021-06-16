"Телефонувала і плакала, що дівчинку убивають": у Харкові мати знущалася з доньки на дитмайданчику (відео)

Відео зняла дитина, яка стала свідком події і відправила мамі.

У Харкові дівчинка, яка гуляла на вулиці, стала свідком того, як матір "виховувала" свою дитину. Жінка шарпала доньку і погрожувала їй під час прогулянки.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Труха".

Побачене неабияк шокувало дитину, тож вона зафільмувала дії жінки на відео і відправила своїй мамі.

"Моя дитина сьогодні, спостерігаючи цю картину, телефонувала і плакала, що дівчинку вбивають. Дочка підійшла до дорослих, попросивши допомоги, але ті не втрутилися, сказавши, що ця жінка тут кожен день гуляє і так поводиться", - повідомила жінка.

Зазначається, що все відбувалося поблизу 82-ї школи. До поліції дівчинка та її мама не зверталися.

Користувачів у Мережі обурила поведінка дорослих:

У мене немає слів, що дорослі не втрутилися.

Скільки агресії, жах. Це нездорові стосунки в сім'ї. Страшно уявити, що відбувається не на вулиці.

Хотілося б, щоб втрутилася поліція.

Слід нагадати, що в Україні діє Закон "Про охорону дитинства" (ст. 35), а також Закон "Про попередження насильства в сім'ї" (ст. 15), які вказують, що особи, винні у порушенні вимог законодавства про охорону дитинства, або ж вчинили на­сильство в сім'ї, несуть кримінальну, адміністративну або цивільно-правову відповідальність відповідно до законів України.

Кримінальна відповідальність за діяння, що становлять насильство над дитиною в сім'ї або за її межами наступає згідно з Кримінальним кодексом України за такими статтями:

умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 ККУ);

умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 ККУ);

побої і мордування (ст. 126 ККУ);

катування (ст. 127 ККУ);

погроза вбивством (ст. 129 ККУ) та деякі інші.

У Харкові мати шарпала і погрожувала доньці на дитмайданчику

Нагадаємо, що Харкові 26-річна жінка побила свого 2-річного сина. За скоєне жінку правоохоронці притягнули до відповідальності.

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