"Телефонував до поліції, бо боявся, що вб'ють": нові деталі у "справі педофілів" у Чернівцях

"Телефонував до поліції, бо боявся, що вб'ють": нові деталі у "справі педофілів" у Чернівцях

Чиновник ОДА і професор коледжу впродовж багатьох років влаштовували оргії з дітьми.

У Чернівцях завершено досудове розслідування "справи педофілів", які понад 10 років розбещували та ґвалтували дітей, серед яких були діти з інтернатів та малозабезпечених родин. Найстрашніше - деяких приводили матері, які були "в темі".

Про цю резонансну справу розповідає OBOZREVATEL.

Як дізналися про педофілів

У березні 2021 року до поліції звернулася жителька Чернівців і повідомила, що в Мережі побачила відео запис насильства над дівчинкою. Особу фігуранта оперативно встановили, ним виявився 74-річний житель Чернівців Віктор Щ*.

За квартирою пенсіонера встановили відеоспостереження. 2 квітня правоохоронці помітили, що туди зайшла дівчинка-підліток, яка була на порновідео, яке чернівчанка надіслала до поліції.

Правоохоронці провели операцію із затримання педофіла. Спецпризначенці на місці застали не лише власника квартири, а й його 66-річного товариша, який, як виявилося пізніше, теж полюбляв оргії з дітьми.

Під час обшуку в квартирі виявили величезну кількість записаних порнороликів із дітьми. Розслідування велося впродовж 7 місяців. Було виявлено безліч шокувальних фактів.

За інформацією поліції 74-річний пенсіонер розбещував і ґвалтував дітей, записував і продавав порно з ними. Жертвам було від 11 до 14 років, одна з них – його похресниця.

Шокує також той факт, що з мамами деяких своїх жертв педофіл був особисто знайомий, і вони самі приводили до нього своїх дітей.

Після розголосу боявся вийти з дому

На сторінці обвинуваченого у педофілії в соцмережі Віктора Щ* вказано, що він навчався в Івано-Франківському інституті нафти і газу, а працював головним спеціалістом відділу контролю в Чернівецькій облдержадміністрації. У статусі сімейний стан написав, що розлучений. Також як робота в нього вказана "вихователь вдома з дітьми", а на багатьох світлинах він позує з юними дівчатами.

Його сусіди по будинку розповідати про нього не хочуть - бояться, що його випустять і він помститься. Стверджують, що про все дізналися зі ЗМІ.

Річ у тому, що Щ* та його спільник вже поверталися після затримання. Незважаючи на клопотання про утримання під вартою, суд встановив можливість виходу під заставу за 150 тисяч гривень. Знайти цю суму забезпеченим пенсіонерам виявилося неважко.

Проте прокуратура з цим не погодилася, і апеляційний суд підняв суму застави до двох мільйонів гривень. Так двоє підозрюваних опинилися в СІЗО.

За кілька днів до цього Віктор Щ* телефонував до поліції і говорив, що через погрози в соцмережах боїться вийти з дому.

"За ґратами "любителів дітей", м'яко кажучи, не дуже шанують, але вони вже і до цього були налякані. 7 квітня в поліцію подзвонив 74-річний педофіл. Повідомив, що йому потрібно їхати до Шевченківського суду, але він боїться вийти з дому, оскільки в соціальних мережах люди нібито писали про його вбивство. І ось тут він запанікував. Коли ґвалтував дітей, цей "герой" не звертав уваги на сльози, а сам... " – поділився правоохоронець.

Правоохоронці факт перевірили, але біля будинку пенсіонера нікого не виявили.

Чіплявся до дівчаток у коледжі

Товаришем Віктора Щ*, який регулярно навідувався до нього в гості і "бавився" з дівчатками, виявився на той момент керівник відділення "Музичне мистецтво" Чернівецького обласного професійного коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича 66-річний Юрій Б*. Раніше він був заступником керівника з виховної роботи. До цього він працював у школі-інтернаті.

За словами місцевих, у викладача порядна родина, дружина і син – кандидати наук.

За словами студенток коледжу, професор нібито часто ділився своїми сексуальними пригодами і фантазіями. За їхніми словами, навіть скаржилися адміністрації, але належної реакції не було.

У день затримання професор був із восьмикласницею.

Майже 90 епізодів страшних злочинів

Офіційно відомо про майже 90 епізодів злочинів проти дітей, але за словами правоохоронців, їх може бути набагато більше.

"Кількість постраждалих навіть важко уявити. Ситуація ускладнюється тим, що діти самі не звертаються по допомогу: соромно, бояться і так далі. До того ж педофіли не починають свою "діяльність" раптово "на старості років". Схоже, що вони цим займалися велику частину свого життя", – розповідають у поліції Чернівців.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Руслан Дударець, двоє чоловіків розбещували дітей ще з 2006 року.

Але показання нібито поки дали тільки три дівчинки.

"Незважаючи на таку ситуацію, у нас достатньо доказів провини обох затриманих пенсіонерів, – зазначив Дударець. – Власник квартири ретельно записував їхні протиправні дії: дати, імена дівчаток, суми винагороди за сексуальні послуги".

З комп'ютера Щ* вилучили близько терабайта інформації, серед фото і відеоматеріали, які за результатами експертизи визнані порнографічними.

74-річному колишньому чиновнику ОДА інкримінується скоєння 58 епізодів кримінальних злочинів, а його 66-річному спільникові – 29.

Щ* звинувачують у зґвалтуванні дітей,сутенерстві, створенні та утриманні місць розпусти, торгівлі малолітніми та їхньому вербуванні для сексуальної експлуатації, сприянні в зґвалтуванні малолітні, сексуальному домаганні дітей, виготовленні, зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії (зокрема і серед неповнолітніх). За це йому загрожує довічне позбавлення волі.

Його товариша звинувачують у зґвалтуванні малолітніх, діях сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також поєднаних із наданням грошової винагороди третій особі.

Остаточну крапку в цій резонансній справі має поставити суд.

Нагадаємо, що чернівецькі правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальній справі щодо вчинення двома чернівчанами злочинів проти статевої свободи і недоторканості дітей.

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