Телефонують від імені мера і заступника: на Хмельниччині шахраї "збирають" гроші для тероборони

Телефонують від імені мера і заступника: на Хмельниччині шахраї "збирають" гроші для тероборони

Адміністрація міста не збирає жодних коштів.

У Нетішині Хмельницької області зловмисники прикривалися волонтерами і організували схему незаконного збагачення.

Про це повідомив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк на своїй сторінці у Facebook.

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За словами мера міста, невідомі телефонують від його імені й збирають гроші на територіальну оборону. Крім того, у розмові з містянами зловмисники “прикриваються” заступниками міського голови.

"Телефонують не тільки від мого імені, але й заступників. Будьте пильні. Офіційно заявляю, особисто я не збирав і не збираю кошти на своі рахунки. Не приймаю готівку і не розпоряджаюсь особисто ними" - написав Олександр Супрунюк.

Як повідомлялося, випадки шахрайства стали непоодинокими на Хмельниччині під час війни. Днями у поліції повідомили про розшук зловмисника, який ошукав волонтера. Чоловік займався пошуком житла для переселенців з регіонів, що потерпають від активних бойових дій. Волонтер перерахував чотири тисячі гривень за помешкання "орендодавцеві". Втім, після цього зв’язок з ними зник, як і оголошення про здавання житла.

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