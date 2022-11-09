Телеканал 1+1 покаже документальну стрічку про відбудову культурної спадщини України, яку знищили окупанти

Телеканал 1+1 покаже документальний проєкт "Відбудуємо", присвячений відновленню культурної спадщини українського народу, яка постраждала від рук російських окупантів. Прем’єра перших двох серій відбудеться у Національному марафоні "Єдині новини" 9 листопада о 18:50 та 21:30. Після прем’єри на ТБ переглянути проєкт можна буде через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".



Автором ідеї та виробником фільму є ТОВ "Банк Ідей". Продюсерка - Наталія Яковлева.



За шість місяців повномасштабного вторгнення ворог завдав понад 17 тисяч ударів по всій території України. Авіа, ракетними та артилерійськими ударами були випалені та знищені цілі міста, а разом з ними – багатовікова історія українського народу та його архітектурні здобутки.

Фото: ТСН.ua

Завдяки стрічці "Відбудуємо" глядачі по всьому світу зможуть дізнатись, як ворог руйнує об’єкти культурної спадщини, школи, стадіони, молодіжні хаби, будинки культури, бібліотеки, музеї і церкви. У рамках проєкту буде розказано історії 10 зруйнованих знакових будівель, які знаходяться в різних куточках України, про їхню культурну і архітектурну цінність. Автори покажуть, коли саме і як відбулося їхнє знищення сусідом-ворогом. Окрім того, автори проєкту наголошують: попри те, що Україна щодня потерпає від руйнувань, віра у її майбутнє та відновлення після війни є непохитною.



"Проєкт авторський та нам стало цікаво подивитися як сучасні документалісти бачать цю болючу проблему руйнації, як вони розмовляють з людьми, як передають цей біль. І важливо в цьому циклі, на мій погляд, що навіть на свіжих уламках того, що люди будували власноруч чи вкладали свою душу та надихалися, зростаючи – вони всі впевнено кажуть одне слово: відбудуємо! Так, справді, це найбільш задокументована війна, але особливість цього циклу, на мій погляд, показати саме цю рушійну силу українців. Ми маємо глибоке коріння, як велике могутнє дерево: воно може бути пошкоджене, але навесні обов’язково дасть нове життя", - коментує головний продюсер фільмів та серіалів 1+1 Олена Єремєєва.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

В межах проєкту глядачам розкажуть історію 10 знакових будівель, серед яких:

Будинок Культури в Ірпeні,

аеродром "Антонов" в Гостомелі,

Стадіон в Чернігові,

Музей Марії Примаченко в Іванкові,

Музей Сковороди в с. Сковородинівка Харківської області,

100-річна Лисичанська гімназія, яка є пам’яткою архітектури XIX століття та взірцем бельгійської архітектурної спадщини Луганщини.

Режисер стрічки – Корній Грицюк, відомий за роботою над драматичним документальним фільмом "Поїзд "Київ - Війна" (2020) про історії потяга "Київ - Костянтинівка", який з’єднує столицю та невелике промислове місто на сході країни, відразу за яким починається фронт. Стрічка розповідає про унікальні долі, біль, спогади та надії пасажирів потягу.



"Відбудуємо! - для мене це проєкт не тільки про зруйновану культурну спадщину чи про важливі цивільні об'єкти, що стали цілями "демілітаризації та денацифікації". Для мене це в першу чергу проєкт про українську незламність. Коли ми знімали ці епізоди, то проїхали багато наших регіонів і побачили нашу країну такою, якою вона є зараз – у вогні та шрамах. Але вона б'ється і перемагає. Для мене "Відбудуємо" - це якраз про наш дух, про наше бажання бути вільними і незалежними і одразу відбудовувати все що зруйнував ворог. Обов'язково подивіться цей проєкт, він про майбутнє і про наш оптимізм навіть під час війни. Слава Україні", - сказав режисер.