Телеканал 1+1 покаже марафон проєктів до Дня Незалежності України

Традиційно до Дня Незалежності України телеканал 1+1 підготував для своїх глядачів марафон телепроєктів. Так, 22 серпня, напередодні 30-ї річниці Незалежності України, глядачів очікує концертне шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою. Літня серія". На 1+1 покажуть літню серію зустрічей із зірками українського шоу-бізнесу у форматі грандіозного open-air концерту. Тіна Кароль, Оля Полякова, MONATIK, NK, The Hardkiss, ПТП та молоді українські зірки, які стали відкриттям останніх років, презентують пісні та подарують найяскравіші емоції.

Телемарафон проєктів продовжить спеціальний випуск "Вечірнього Кварталу", в якому будуть показані найкращі та найвпізнаваніші номери за всю історію шоу. Номери покажуть в новій інтерпретації і з оновленим акторським складом. Вони нагадають глядачам про знакові, переломні і яскраві події, які відбувалися в Україні за 30 років Незалежності. В цьому випуску на глядачів очікує багато сюрпризів і запрошених зірок у незвичних амплуа.

Також напередодні Дня Незалежності, телеканал 1+1 транслюватиме вручення відзнаки "Національна легенда України" за участю президента Володимира Зеленського. Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті та служінні українському народові. Відзнаки отримають також ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та провадить активну благодійну й громадську діяльність.

У святковий день телеканал від самого ранку запрошує святкувати разом з усією країною - 24 серпня українці розпочнуть разом зі "Сніданком з 1+1". Спецвипуск відбудеться під слоганом "Ти є цінність", а його героями стануть українці, які своїми вчинками змінювали країну на краще. Четверо ведучих "Сніданку з 1+1" завітали до них у гості та зняли сюжети про героїв, які живуть серед нас. У прямому ефірі разом зі всією країною Руслан Сенічкін, Людмила Барбір, Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв стежитимуть за підготовкою до параду - заплановані прямі включення з місця подій. Традиційно, "Сніданок з 1+1" готує музичні номери та ексклюзивні версії національного гімну, одна з яких вразить своїм масштабом та чуттєвістю. Ще одним сюрпризом стане музичний номер від дитячого хору, який заспіває найважливішу українську композицію на найбільшому стадіоні – Олімпійському.

Надалі, після трансляції параду та "Сніданку з 1+1", стежити за головними святковими подіями в країні телеглядачі продовжать у спецвипуск інфотеймент-шоу "Твій день". До студії будуть запрошені герої, які отримали відзнаки в рамках урочистого параду до Дня Незалежності.

Протягом дня глядачів очікують прямі включення ТСН, присвячені святковим подіям та урочистостям у всій Україні. Фіналом цього стане особливий перформанс ТСН о 19:30, створений у колаборації з Big Entertainment Shows, творцями шоу "Голос країни", "Танці з Зірками", "Ліпсінк батл". Виїзна студія ТСН розташується просто неба у серці Києва, ведучими прямого ефіру стануть Алла Мазур, Наталя Мосейчук та Лідія Таран. Глядачі побачать знакові історії українців у поєднанні з яскравими, чуттєвими виступами, зокрема зірок українського шоу-бізнесу. Нагадаємо, спецвипуск стане фіналом всеукраїнського туру, присвяченого 30-й річниці Незалежності України. Це – мультиформатний спецпроєкт, у якому щодня о 19:30 служба новин наживо проводить виїзні випуски з різних регіонів.

Після святкового спецвипуску ТСН глядачі 1+1 зможуть подивитись яскраве концертне шоу на НСК "Олімпійському", учасниками якого стануть понад 30 українських артистів.

Продовжить святковий марафон подій на "1+1" унікальний проєкт "Ковчег "Україна": десять століть української музики в одному концерті", який об'єднає фольклорну і класичну музику, національну культурну спадщину, образотворче мистецтво та новітні технології в одному перформансі. Концерт відбудеться за підтримки Міністерства Культури України, а виробництвом проєкту займається Big Entertainment Shows під керівництвом Володимира Завадюка. В шоу візьмуть участь Святослав Вакарчук, Джамала, Alina Pash, Юлія Саніна, Alyona Alyona та інші. Концерт має на меті перезавантажити "музичні архіви" десяти століть і зробить фольклорну музику цікавою для сучасної аудиторії. Диригенткою стане Оксана Линів, яка входить у трійку найкращих диригенток сучасності.

Окрім того, на телеканалі 1+1 запланований показ концерту під назвою "Українська пісня", який розповість історію української музики за 30 років незалежності України, розпочинаючи від рок-гурту ВВ до електро-фольк гурту Go-A. Зірки заспівають хітові пісні, на яких зростало та продовжує зростати українська молодь. Також у концерті візьмуть участь гурт KAZKA, Ірина Білик, Тіна Кароль, гурт Бумбокс та інші. Виробництвом проєкту займається Big Entertainment Shows.

Дати трансляцій стануть відомі вже незабаром.

"Традиційно, всі визначні свята та важливі події українці святкують разом з телеканалом 1+1, і цей рік не став виключенням. 30 років Незалежності України ми хотіли відсвяткувати по-особливому, тому до свята підготували низку проєктів та активностей, спрямованих, зокрема, на підтримку української культури. Телеканал 1+1 завжди був і залишається актуальним і патріотичним, тож запрошуємо украінців бути разом з нами у цей особливий день", - коментує генеральний продюсер телеканалу "1+1" Максим Кривицький.

Нагадаємо, з нагоди свята, телеканалом 1+1 розпочато всеукраїнський Digital-флешмоб під хештегами #ЛюблюУкраїнську #ЛюблюУкраїну. Його мета — показати багатогранність та красу рідної мови, мотивувати людей по всій країні ділитися вражаючими історіями про Батьківщину та надихати інших робити це — за допомогою популярних пісень, віршів, улюблених цитат українських кіногероїв, крилатих висловів тощо. Організатори розповідають, що найяскравіші світлини та відео будуть опубліковані на сторінках соцмереж 1+1, що мають 1,8 млн читачів у Instagram та майже 800 тисяч — у Facebook.

Для того, аби долучитися до патріотичного руху, потрібно використовувати у публікаціях згаданих соцмереж хештеги #ЛюблюУкраїнську #ЛюблюУкраїну.

Нагадаємо, що на каналах групи 1+1 media стартував показ соціальної реклами "Дивись українською", де культові вітчизняні зірки у тематичних роликах діляться думками, чому "розмовляти, кохати, слухати та дивитися" українською — важливо.

Святкуйте ювілей Незалежності України разом з 1+1.

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