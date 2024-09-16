Телеканал 2+2 запускає новий проєкт "Україна сьогодні"

Під час живого спілкування з колумністами - оглядачами, які глибоко досліджують теми, та експертами ведучі обговорюватимуть найактуальніші події в Україні та світі.

Від 23 вересня на телеканалі 2+2 стартує публіцистична програма "Україна сьогодні", яка виходитиме у прямому ефірі з понеділка по п’ятницю о 19.00.

Ведучими проєкту стали досвідчені інформаційники, відомий спортивний ведучий та зірка YouTube: Олексій Ліхман, Катерина Нестеренко, Володимир Рабчун, Ігор Циганик та Ярослава Кравченко.

"Ведучих обирали разом із внутрішнім продакшеном, який виробляє проєкт, в результаті великого кастингу. Деякі з них добре знайомі - вони вже тривалий час є обличчями каналу 2+2. Дехто відомий за роботою в суміжних проєктах медіагрупи. Але є й нові для нас обличчя. Усі ведучі дуже різні, мають яскраву харизму, легкість, невимушеність, компетентність та експертність. Ми очікуємо високої якості публіцистики, що зацікавить нашого глядача на початку прайм-тайму буднього дня. Впевнений, що ці ведучі стануть вагомим складником успіху проєкту "Україна сьогодні", – коментує Генеральний продюсер каналу 2+2 Сергій Кизима.

Ефір програми вестиметься з нової студії

Ефір програми вестиметься з нової студії, умовно розділеної на три зони. Ведучі працюватимуть за столом, колумністи представлятимуть теми на спеціальному майданчику, а гостей для спілкування запрошуватимуть на диван. Наразі тривають щоденні тракти в режимі прямого ефіру.

Програма пропонує глядачам 2+2 стати її активними учасниками. На YouTube каналу 2+2 під час прямої трансляції, яка відбуватиметься одночасно з ефіром на телеканалі, вони зможуть ставити запитання в коментарях і одразу отримувати на них відповіді, висловлювати свою думку щодо обговорюваної теми, брати участь в опитуваннях та інших інтерактивах.

Програма виробляється на замовлення телеканалу 2+2 Департаментом журналістських проєктів, який створює публіцистичні програми для телеканалів та діджитал майданчиків 1+1 media.

"Протягом двох років команда працювала над контентом YouTube-каналу "Україна сьогодні", який зібрав найкращих українських ведучих, блогерів, оглядачів. Вони щодня обговорюють найважливіші та найрезонансніші теми. За короткий час канал став популярним серед глядачів не лише в Україні, а й за кордоном. Наразі аудиторія проєкту "Україна сьогодні" в YouTube складає понад 2.5 мільйони підписників. Я вірю, що телевізійна публіцистична програма "Україна сьогодні" на телеканалі 2+2 також стане успішною. Адже це – жива розмова на актуальні теми, які зараз найбільше хвилюють суспільство, справжні емоції та реакції в прямому ефірі від таких різних і харизматичних ведучих, їхній відвертий погляд на події та явища", – коментує Керівник Департаменту журналістських проєктів 1+1 media Максим Шиленко.

Щодня в ефір буде виходити нова пара ведучих. Під час живого спілкування з колумністами - оглядачами, які глибоко досліджують теми, та експертами вони обговорюватимуть найактуальніші події в Україні та світі. З різних ракурсів розкриватимуть резонансні теми, з'ясовуватимуть неочікувані деталі та подробиці, говоритимуть про причини та наслідки подій, можливі варіанти їхнього розвитку.

Катерина Нестеренко

Українська журналістка, телеведуча, ведуча на YouTube-каналі "Україна сьогодні", ведуча марафону "Єдині новини", авторка історичних блогів для державного українського каналу іномовлення FREEДОМ. Працювала спеціальною кореспонденткою ТСН (1+1) в Італії. У своїх соцмережах італійською розповідає правду про війну в Україні та розвінчує російські міфи, коментує події в Україні в італійських ЗМІ. Глядачам каналу 2+2 відома як ведуча програми "Джедаї".

Катерина Нестеренко

Ігор Циганик

Український спортивний журналіст, коментатор та телеведучий. Ведучий програми "ПроФутбол" на телеканалі "2+2", коментував футбольні матчі світових та європейських чемпіонатів. Веде авторську програму на YouTube "Циганик LIVE", в якій розкриває безліч спортивних інсайдів, цікавої інформації та футбольної аналітики.

Також є ведучим на YouTube-каналі "Україна сьогодні". Працював ведучим ранкового інформаційно-розважального шоу "Сніданок. Вихідний" на телеканалі 1+1.

Ігор Циганик

Олексій Ліхман

Один з найдосвідченіших інформаційних телеведучих України з понад 25-річним досвідом. Наразі є ведучим державного українського каналу іномовлення FREEДОМ, вів інформаційний марафон "Єдині новини". Понад 20 років вів випуски новин на українському телебаченні, в тому числі підсумковий випуск новин "ТСН. Тиждень" на каналі "1+1". Завдяки величезному досвіду в новинній журналістиці чудово орієнтується в суспільно-політичному ландшафті українських реалій.

Олексій Ліхман / Фото: Канал 2+2

Володимир Рабчун

Телеведучий. 18 років жив в Ізраїлі, куди переїхав ще до повноліття. Вивчав політологію в Бар-Іланському Університеті. З 2005 року працював в ізраїльських медіа: редактором, воєнним кореспондентом та ведучим. Служив у ВМС Армії оборони Ізраїлю. В Україну повернувся в 2019 році. Вже в 2020-му долучився до команди інфотейнмент-шоу "Твій день" на каналі "1+1". Зараз є ведучим етерів від 1+1 media на українському державному каналі іномовлення FREEДОМ, а також на YouTube-каналі "Україна сьогодні".

Володимир Рабчун

Ярослава Кравченко

Ярослава Кравченко – впливовиця, співведуча проєктів "Телебачення Торонто" та відвертого шоу "ебаут" на YouTube. Продюсерка та директорка "Дикого театру". Засновниця фонду мікродонатів "Всі по 10". Амбасадорка руху ООН Жінки HeforShe. Увійшла в "ТОП-100 людей культури України 2017" за версією журналу "NV" і Топ-100 найвпливовіших жінок України 2021 за версією журналу ФОКУС. Працювала журналісткою і редакторкою, радіоведучою, піарницею.

Ярослава Кравченко

Телеканал 2+2 – загальнонаціональний інформаційно-розважальний телеканал з яскравим та різноманітним ефірним наповненням. 2+2 пропонує своїм глядачам гостросюжетні детективні серіали власного та закордонного виробництва, воєнні драми, різноманітні інформаційно-пізнавальні програми, документальні проєкти, світові кінохіти, а також футбольні трансляції української Прем'єр-ліги.

За результатами глядацького дивлення 2+2 входить в ТОП-5 найпопулярніших мовників України. За час повномасштабного вторгнення телеканал зняв 24 проєкти власного виробництва (200 годин ефірного часу) та продовжує створювати оригінальний контент для українського телеглядача.

Додаткова інформація, новини проєктів будуть доступні на офіційному сайті телеканалу 2+2 та соціальних сторінках Facebook, Instagram.