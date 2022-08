Телеканал ПЛЮСПЛЮС святкує 10 років мовлення в ефірі

За цей час телеканал став абсолютним лідером телеперегляду за дитячою аудиторією. Завдяки важливій місії – навчати розважаючи, – проєкти ПЛЮСПЛЮС рекомендовані Міністерством освіти та науки України до включення в навчальну програму початкової школи.

За 10 років свого існування командою ПЛЮСПЛЮС створено десятки соціально відповідальних та популярних проєктів, серед яких ЕКО ПЛЮСПЛЮС, "Волохатий блог", "Говоримо українською", "Дивомандри", "Світ чекає на відкриття", "Це – наше, і це – твоє", "Казка з татом", "Корисні підказки". Крім цього, на телеканалі транслюються продукти світової анімації від відомих студій Disney, Hasbro та Nickelodeon, які є справжніми хітами серед малечі.

Щороку телеканал виготовляє щонайменше 150 хвилин власної анімації, що є абсолютним рекордом та великим досягненням!

“ПЛЮСПЛЮС 10 років – і це дуже важлива цифра для всієї нашої команди! Нині ми разом з мільйонами маленьких українців радіємо, разом дорослішаємо, винаходимо, підтримуємо одне одного, зростаємо та розвиваємося, разом поринаємо у світ пригод і знаходимо вихід з найскладніших ситуацій. Щиро вірю, що наступний День народження телеканалу ми зустрічатимемо під мирним небом і розробимо велику кількість нових проєктів, які надихатимуть наших малюків”, – прокоментувала Іванна Найда, генеральна продюсерка ПЛЮСПЛЮС.

За мотивами мультфільмів ПЛЮСПЛЮС створено 3D-книгу, розмальовки, серію книжок, м’які іграшки-подушки з головними героями, зошити, дерев’яний конструктор й інше. У 2021 році за ініціативи ПЛЮСПЛЮС стартував всеукраїнський конкурс для школярів "Дивомандри. Україна – легенд та міфів країна", в межах якого створили інтерактивну мапу з найцікавішими історіями малечі.

Телеканал ніколи не стоїть осторонь глобальних проблем і розповідає про них дітям зрозумілою мовою. Згадуючи часи, коли Україну поглинула пандемія COVID-19, ПЛЮСПЛЮС спільно з МОЗ запустили анімований мультфільм для дітей "Супергерої йдуть до школи" з порадами про те, як поводитися під час карантину. Ролик включає офіційні рекомендації МОЗ, а герої ПЛЮСПЛЮС – Трикутя, Квадрик та Кружко – розповідають у легкій та доступній для дітей спосіб "як озброїтися проти вірусу". Також телеканал став вагомою складовою проєкту "Всеукраїнська школа онлайн", забезпечивши доступ до дистанційної освіти для учнів 4 і 5 класів.

У період повномасштабної війни, яку 24 лютого розпочала рф проти України, ПЛЮСПЛЮС активно боронить інформаційний фронт та розповідає дітям про війну, знаходячи потрібні та зрозумілі слова, а також допомагаючи здобувати нові знання навіть в таких непростих умовах. Так, разом із Міністерством освіти та науки України, Міністерством культури та інформаційної політики та за участі провідних телеканалів, на початку повномасштабного вторгнення стартував освітній телевізійний проєкт "Навчання без меж".

Крім цього, у відповідь на велику кількість пропагандистських матеріалів, які в тому числі були спрямовані на дитячу аудиторію, ПЛЮСПЛЮС разом зі студіями Анімаград, Мамахохотала та Карандаш розробили мультсеріал "Добро завжди перемагає", в межах якого розповідали про війну рф в Україні, про передумови військової агресії та як потрібно себе поводити задля Перемоги. Мультсеріал доступний українською, російською та англійською мовами і складається з чотирьох епізодів.

За час свого існування, телеканал здобув чимало нагород, серед яких: чотири національні премії "Телетріумф", золото і срібло EFFIE AWARDS UKRAINE, премія ім. Лесі Українки від Кабінету Міністрів України за мультсеріал власного виробництва "Це – наше, і це – твоє", два рекорди Книги рекордів України, нагорода The Very Best Of за айдентику каналу та п’ять відзнак за мультфільм "Світ чекає на відкриття", три нагороди Big Data Awards за лідерство серед дитячих ТВ-каналів.

Телеканал мовить в HD від 2020 року і нині доступний до перегляду на всіх джерелах мовлення.

