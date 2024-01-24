Телеканал ТЕТ відзначає 32 роки мовлення в ефірі

За 2023 рік ТЕТ зібрав навколо себе і велику кількість друзів-зірок.

Сьогодні, 24 січня, ТЕТ відзначає своє 32-річчя - саме стільки телеканал дарує гарний настрій українцям і підтримує глядачів, у будь-який час та за будь-яких обставин!

За 2023 рік головний розважальний телеканал країни - ТЕТ - оновив позиціонування бренду, креативну платформу, сенси, з якими звертається до аудиторії, графіку та слоган.

"32 роки в ефірі наш телеканал підтримує глядачів, наділяє оптимізмом і дарує усмішку. Глядач приходить до нас, аби розслабитися, відпочити та підзарядитися хорошим настроєм. За роки мовлення ТЕТ трансформувався та змінювався разом зі своєю аудиторією - це відповідь на запит глядачів, які, як ніколи, потребують позитивного та життєствердного контенту", - прокоментувала Оксана Петришин, генеральна продюсерка телеканалу ТЕТ.

Так, за цей рік на ТЕТ було показано 295 годин прем’єрного контенту, виготовленого телеканалу, а саме прем’єри: 2 сезони патріотичного шоу "Я люблю Україну", 2 сезони серіалу "Скажені сусіди", серіали "Пригоди Бампера і Суса", "Волонтери", "Встигнути до 30", два сезони спецпроєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант" і також показано 10 кінопрем’єр. Крім того, канал ТЕТ готується до прем’єри нового великого талант-шоу "Україна неймовірних людей", але про всі деталі стане відомо згодом, тож слідкуйте за оновленнями в соцмережах ТЕТ та підписуйтеся на акаунти в Instagram і Facebook.

За 2023 рік ТЕТ зібрав навколо себе і велику кількість друзів-зірок, які дарували усмішки, підбадьорували та надихали глядачів України щодня. Це Юрій Ткач, Ксенія Мішина, Ігор Ласточкін, Євген Кошовий, Кирило Ганін, Ірина Сопонару, Настя Оруджова, Назар Задніпровський, Даша Петрожицька, Станіслав Боклан, Анна Кошмал, Нікіта Добринін з Наталі Солонік і багато блогерів, акторів і гумористів.

Окремим здобутком телеканалу стало те, що 2 серіали ТЕТ підкорили NETFLIX і трималися в "ТОП-3 Україна" більше тижня - це "Ромео і Джульєтта з Черкас" і "Скажені сусіди".

Проте найбільшим досягненням телеканалу ТЕТ протягом 2023 року було нарощування частки до 4,2% - рекордний показник для каналу протягом останніх 10 років за комерційною аудиторією 18-54 у містах 50 тис+ завдяки цьому ТЕТ піднявся та стабільно займає 5 місце в ТОПі українських телеканалів.