Телеканали 2+2 та УНІАН транслюватимуть футбольні матчі 15-го сезону Української Премʼєр-ліги

1+1 media підтримує вболівальників і поціновувачів українського футболу та зробить безкоштовними трансляції матчів українських футбольних клубів у межах Чемпіонату України з футболу Української Прем'єр-ліги 15-го сезону 2022/2023. Зокрема, у відповідь на офіційні звернення клубів на ресурсах групи транслюватимуться ігри ФК «Динамо» Київ, «Дніпро-1», «Зоря», «Металіст». З цими клубами у групи 1+1 media є діючі багаторічні та довгострокові контракти. Разом з тим, цьогоріч футбольні клуби передали права на трансляцію матчів УПЛ на безоплатній основі, пояснюючи це важливістю врахування інтересів усіх вболівальників, максимального поширення футбольного контенту та безкоштовного доступу до нього.

Зі свого боку, 1+1 media забезпечить максимальну безкоштовну дистрибуцію матчів і створюватиме додатковий контент, повʼязаний з цією важливою футбольною подією. Так, показ матчів відбуватиметься на загальнодоступних національних телеканалах 2+2 та УНІАН, які мовлять у цифровому ефірі, що забезпечує широке покриття по всій Україні. Також прямі ефіри будуть доступні на YouTube-каналах спортивних проєктів 1+1 media – FootballHub і «Профутбол Digital». Спортивні журналісти та коментатори готуватимуть сюжети, спеціальні випуски програм та розповідатимуть про перебіг подій чемпіонату. Інформація щодо того, який саме телеканал транслюватиме конкретні матчі, анонсуватиметься додатково.

Крім цього, всі користувачі платформи онлайн-телебачення Київстар ТБ, що є партнерською платформою Київстар та 1+1 media, також зможуть безкоштовно дивитися трансляцію матчів на каналах 2+2 та УНІАН.

«Війна в Україні триває, і в цей час важливо підтримувати одне одного і обʼєднуватися. Якраз спорт і футбол, зокрема, – це те, навколо чого зосереджуються мільйони людей. Чемпіонат України з футболу – дуже важлива подія для вболівальників та самих футболістів. Тому ми прагнули обʼєднати навколо УПЛ багатьох небайдужих людей, підтримавши таким чином і галузь, і фанатів. Футбольні клуби та 1+1 media готові були переглянути умови договорів і знайти компромісне рішення з УПЛ та Setanta Sports. Як, наприклад, безкоштовна трансляція відбіркових матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій з 15-хвилинною затримкою. Проте позиція УПЛ була категоричною стосовно акумулювання всіх прав виключно на платному сервісі», – коментують в 1+1 media.

Усі витрати, повʼязані з організацією телетрансляцій матчів зазначених клубів, 1+1 media покриватиме самостійно. У компанії наголошують, що нині вкрай важливо бути максимально близькими до глядачів і вболівальників. Тож позиція 1+1 media збігається з позицією футбольних клубів, мета яких – обʼєднати максимальну кількість уболівальників навколо футбольних матчів, надаючи їм можливість безкоштовного перегляду, та масштабувати інтерес до футболу серед мільйонів українців у всьому світі.

Перша гра, яку транслюватиме 1+1 media, відбудеться завтра, 23 серпня, о 15:00 між командами «Зоря» та «Ворскла». Долучитися до перегляду можна на телеканалі 2+2.

Вболівальники зі всього світу можуть спостерігати за поєдинком на YouTube-каналах FootballHub та «Профутбол Digital», а також на платформі Київстар ТБ.

Нагадаємо, у чемпіонаті УПЛ бере участь 16 команд. 15-й сезон розпочинається 23 серпня і триватиме до травня 2023 року. Через війну рф в Україні, всі ігри проходитимуть без глядачів на стадіонах.