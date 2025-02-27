Телемарафон "Єдині новини" вже три роки у прямому ефірі: ключові підсумки

Одне з важливих завдань марафону — документування воєнних злочинів росіян, щоб світ бачив правду і винні отримали справедливе покарання.

26 лютого 2022 року, на третій день повномасштабного вторгнення РФ до України, шість провідних українських мовників об'єдналися у національний телемарафон "Єдині новини", аби стати для українців постійним джерелом надійної інформації 24/7, підтримки соціальної єдності й захисту національної інформаційної безпеки від російських фейків і дезінформаційних кампаній. Крім цього, одне з важливих завдань марафону — документування воєнних злочинів росіян, щоб світ бачив правду і винні отримали справедливе покарання. За три роки було зібрано тисячі годин відеосвідчень, які стануть основою для історичних досліджень, документальних фільмів і міжнародних трибуналів щодо воєнних злочинів росії.

У матеріалі — ключові підсумки роботи за три роки.

Довіра та рейтинги

За даними дослідження соціологічної групи "Рейтинг" у вересні 2024 року, попри зростання популярності соціальних мереж як джерела новин та першість Telegram як основного джерела інформації для 47% українців, більшість громадян (53%) все ж вважають соцмережі основним джерелом дезінформації.

У той час, коли дезінформація в онлайн-просторі становить дедалі більшу загрозу, телемарафон зберігає довіру аудиторії завдяки якісній аналітиці та об’єктивному висвітленню подій.

Дослідження InMind за підтримки USAID та Internews "Українські медіа, ставлення та довіра у 2024 році" демонструє, що кількість людей, які дізналися про "Єдині новини", збільшилася до 86% проти 80% 2023 року. Регулярно дивиться трансляцію марафону близько половини (47%) респондентів. Третина опитаних (32%) вважають за необхідне продовжувати його роботу до закінчення війни, ще 10% переконані, що марафон має існувати і після її завершення.

Попри загальну тенденцію до зниження довіри до ЗМІ, телемарафону в цілому довіряють 67% глядачів, які щотижня дивляться "Єдині новини". Новинам марафону довіряє кожен третій (37%) опитаний. Майже половина глядачів високо оцінює якість новин, зокрема, оперативність подавання матеріалів (48%) та аналіз подій, що відбулися (43%).

Загалом, телемарафон "Єдині новини" дивляться 7,5 млн українців віком від 18 років, середньорічна частка проєкту становить 10,33% (18+, міста 50 тис.+).

Діджитал

Контент телемарафону дистрибутується різними майданчиками як в Україні, так і поза її межами: Youtube, Telegram, Instagram, Facebook, ОТТ-платформи тощо. Так, за три роки існування “Єдиних Новин” на діджитал-майданчиках учасників телемарафону було опубліковано понад 200 тис. текстових та відеоматеріалів, які загалом зібрали понад 2 млрд переглядів.

Сплачені податки

Загалом команда телемарафону — це сотні людей з різних редакцій. Це журналісти, оператори, воєнкори, інформаційні продюсери, ведучі, адміністратори, режисери монтажу та десятки інших професій. Йдеться не лише про забезпечення робочих місць великої кількості фахівців, а й про сотні мільйонів сплачених податків. Так, за три роки роботи “Єдиних новин” командами-виробниками ефіру було сплачено близько 850 млн грн податків.

Підтримка Сил оборони і благодійності

За період повномасштабної війни телемарафон реалізував десятки масштабних фандрайзингових кампаній для потреб Сил оборони України — це невід’ємна частина функціонування марафону. Серед найбільших зборів та проєктів — створення та запуск всеукраїнської платформи "Друзі ДШВ" (druzi.mil.gov.ua) для підтримки Десантно-штурмових військ ЗСУ, масштабний збір 25 млн грн на дрони "СИЧ" для ГУР МО та 10 млн на морський MAGURA V5 для бійців спецпідрозділу ГУР МО Group-13.

Збори проводилися у слотах всіх медіакомпаній-виробників телемарафону: Starlight Media, 1+1 Media, "Рада", "Ми – Україна" та Inter Media Group.

Лише 2024 року силами редакцій марафону та завдяки небайдужим глядачам вдалося зібрати 225 млн гривень на потреби Сил оборони України. Загалом, за три роки роботи “Єдині новини” спільно з глядачами зібрали близько 1 млрд гривень на військові та гуманітарні потреби.

Виробництво контенту та соціальна відповідальність

За три роки в ефірі національного телемарафону було реалізовано комунікацію майже 150 загальнонаціональних соціально важливих промокампаній.

У межах цих кампаній було створено понад 1480 соціальних роликів, які показували в ефірі понад 120 000 разів. Це більше 60 000 хвилин ефіру.

Команда телемарафону ініціювала та реалізувала такі спеціальні промокампанії, як, зокрема, "Воюємо. Працюємо. Переможемо" до других роковин повномасштабного вторгнення РФ та кампанія на тему свободи віросповідання "Єдині у вірі в Україну".

Також у співпраці з державою командами "Єдиних новин" було реалізовано кампанії з добровільної сплати податків, економії електроенергії, у межах всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", кампанії з підтримки ветеранів, донорства крові ттощо.

“Єдині новини” є першоджерелом сотень тисяч матеріалів щодо висвітлення російсько-української війни, і, фактично, найцитованішим медіа щодо цього. Так, за три роки кількість цитувань про ситуацію в зоні бойових дій у ЗМІ перевищила 110 000 000 згадок.

Загалом за три роки було вироблено майже 20 000 годин ефіру наживо, понад 30 000 сюжетів, близько 60 000 інтерв’ю та включень наживо з України та світу, сотні документальних фільмів.