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Телеведуча Наталя Мосейчук створила власний Youtube-канал: перший гість - Павло Клімкін

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Телеведуча Наталя Мосейчук створила власний Youtube-канал: перший гість - Павло Клімкін

facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

Відомий дипломат розповів прот результати перемовин у Стамбулі між українською та російською сторонами. Павло Клімкін пояснив, чому з переговорів з агресором не треба робити зраду.

Наталя Мосейчук, відома українська телеведуча і журналістка, створила власний Youtube-канал, на якому будуть інтерв'ю на найбільш актуальні і найгарячіші теми.

Перший гість — колишній Міністр закордонних справ України Павло Клімкін. 

Фахові пояснення дипломата:

  • На що Україна ніколи не піде;
  • За ким перший раунд війни;
  • Як перемогти росію.

Слухайте обов'язково, в цьому інтерв'ю багато дуже важливих деталей, що допоможуть зрозуміти, що зараз відбувається на дипломатичному фронті.

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