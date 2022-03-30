Телеведуча Наталя Мосейчук створила власний Youtube-канал: перший гість - Павло Клімкін

Відомий дипломат розповів прот результати перемовин у Стамбулі між українською та російською сторонами. Павло Клімкін пояснив, чому з переговорів з агресором не треба робити зраду.

Наталя Мосейчук, відома українська телеведуча і журналістка, створила власний Youtube-канал, на якому будуть інтерв'ю на найбільш актуальні і найгарячіші теми.

Перший гість — колишній Міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Фахові пояснення дипломата:

На що Україна ніколи не піде;

За ким перший раунд війни;

Як перемогти росію.

Слухайте обов'язково, в цьому інтерв'ю багато дуже важливих деталей, що допоможуть зрозуміти, що зараз відбувається на дипломатичному фронті.