Телеведучий, який утік з України, писав заяву із зобов’язанням повернутися (документ)

Телеведучий з "24 каналу" Олексій Печій, який утік з України, скориставшись отриманою акредитацією на саміт Європейського Союзу, перед від’їздом підписував заяву, в якій зобов’язувався повернутися.

Виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв показав звернення журналіста-втікача Олексія Печія, який обіцяв повернутися до України після участі в саміті Європейської Ради.

Відповідні документи Карандєєв розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Кожен, хто виїжджає на реалізацію того чи іншого завдання за кордон, подає великий пакет документів. Також підписує заяву із зобов‘язанням повернутись в Україну по завершенню, і повертається. Олексій Печій теж підписував таку заяву", - сказав в.о. міністра культури.

Звернення Олексія Печія / Фото: Ростислав Карандєєв

Однак Карандєєв наголосив, що випадок з журналістом "24 каналу" – поодинокий. Тож не варто знецінювати роботу всіх журналістів України.

"Цей випадок жодним чином не має кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють для привернення уваги світової спільноти до війни в Україні. Ми пишаємося тими людьми, які втримують Україну на світовому порядку денному", - зауважив Ростислав Карандєєв.

Він наголосив, що українські журналісти та митці роблять величезний внесок на полі культурної й інформаційної боротьби з ворогом. За його словами, роль культурної дипломатії й інформаційної роботи за кордоном є надзвичайно важливою у сприйнятті світом війни в Україні. Тож важко недооцінити роботу українських культурних діячів і медійників.

Нагадаємо, український журналіст Олексій Печій втік з України, використовуючи іноземне відрядження до Євросоюзу. Олексій Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який відбувався від 14 до 15 грудня.

Втім, журналіст і ведучий не повернувся до України. Лише за тиждень Олексій Печій оприлюднив публікацію, у якій намагався пояснити свою позицію. Журналіст пообіцяв "продовжити інформаційну війну за Україну", перебуваючи в одній з європейських країн.

Пост-виправдання Олексія Печія

Пост-виправдання Олексія Печія

Пост-виправдання Олексія Печія

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