Телевізор під ялинку: KIVI оголосила новорічні ціни на нові телевізори з безкоштовними* каналами Новини компаній

Телевізор під ялинку: KIVI оголосила новорічні ціни на нові телевізори з безкоштовними* каналами Новини компаній

Напередодні різдвяних та новорічних свят KIVI повідомила про спеціальні новорічні ціни на визначені моделі нових телевізорів 2021 року.

Чим же відрізняються нові пристрої і чому їх варто купувати?

Операційна система

Всі смарт-телевізори лінійки 2021 працюють на повнофункціональній ОС Google Android TV з усіма перевагами сервісів Google, інтеграцією Netflix і підтримкою будь-яких сумісних програм з Play Market. Підтримка Chromecast додає можливість швидкої трансляції контенту зі смартфона без дротів.

Безкоштовні* канали, фільми, тренування та ігри у KIVI MEDIA

На нових телевізорах встановлений масштабний медіахаб-додаток KIVI MEDIA. Без додаткової плати відразу після покупки користувачеві доступно кілька розділів: Канали, Фільми, Тренування та Ігри.

У розділі Канали в Україні можна знайти 50 безкоштовних для користувача каналів різних жанрів, включаючи популярні канали Viasat (наприклад, TV1000 World Kino). У розділі доступна програма передач і функція «машини часу», яка дозволить перемотати контент каналу і подивитися передачу, коли зручно

У розділі Фільми KIVI пропонує пакет фільмів у високій якості, що вже доступні для перегляду. Кількість таких фільмів буде постійно збільшуватися

У розділі Тренування користувач знайде записи тренувань від популярних фітнес-блогерів, а також онлайн-тренування

Розділ Ігри розроблений спільно з партнером Boosteroid. Користувачеві доступні найсучасніші ПК-ігри, на кшталт Fortnite прямо на телевізорі – потрібен лише пристрій для керування. Крім хмарного геймінгу в розділі є безкоштовні Android-ігри для всієї сім'ї, в які можна грати разом, використовуючи пульт або смартфони.

Екран та Звук

Для відповідності високим стандартам якості картинки в моделях використовуються тільки панелі класу А+, а також цілий ряд технологічних та програмних розробок. Так, HDR підтримується для будь-якого контенту, накопичувача або трансляції; Super Contrast Control відповідає за підвищену контрастність окремих частин зображення, а UltraClear підвищить якість картинки на моделях із підтримкою 4К.

Не лише показувати, а й звучати телевізори будуть чудово: для нової лінійки розроблено власну акустичну систему за підтримки компанії JVC Kenwood.

Дизайн

Лінійка 2021 року отримала повністю перероблений дизайн — в результаті роботи власного R&D та 3 міжнародних конструкторських бюро моделі виконані в єдиному стильному концепті, що базується на мінімалізмі. Ширина фронтальних рамок — всього 2,6 мм, для підставки використовуються оригінальні металеві ніжки, які дозволять органічно вписати телевізори у будь-який інтер'єр та не відволікатися під час перегляду на зайві деталі.

Новорічні ціни

Перед новорічними святами в період з 14 грудня 2021 року до 10 січня 2022 року KIVI оголосила наступні рекомендовані ціни на окремі моделі власної лінийки ТВ 2021 року:

Рекомендовані спеціальні ціни:

43’’ KIVI 43U740LB – від 11 999 грн. (замість 12 999 грн.)

50’’ KIVI 50U740LB – від 14 999 грн. (замість 15 999 грн.)

55’’ KIVI 55U740LB – від 16 499 грн. (замість 17 999 грн.)

Інформацію про телевізори та ціни можна переглянути на сайті офіційного інтернет-магазину KIVI.

*у додатку KIVI MEDIA є як безкоштовний для користувача контент, так і платний.