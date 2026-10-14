Телевізор за 19 тисяч на Audi за $100 тисяч: ексзаступник генпрокурора Вербицький зняв благодійне відео / © ТСН.ua

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Ексзаступник генерального прокурора Дмитро Вербицький і його дівчина Христина Ільницька, які були фігурантами корупційного скандалу, передали лікарні один телевізор і зняли про це цілий відеоролик.

На це звернув увагу телеграм-канал Bankova Mail.

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У пабліку звернули увагу на розкішний образ Ільницької. Зазначається, що вона одягла жакет за щонайменше 8 393 грн і брюки Twinset, середня вартість яких близько 12 тис. грн без знижок.

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Доповнила дівчина образ сумкою Chanel за понад €6,5 тис. і годинником Rolex за понад £14 тис.

Пара привезла телевізор на джипі Audi Q8 вартістю близько $100 тис.

«Водночас сам телевізор, який так урочисто презентували, коштує близько 19 тис. грн без знижки», — зазначає Bankova Mail.

Також раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що на той час заступник генерального прокурора Вербицький мешкав у будинку в елітному котеджному містечку в Києві, який його племінник купив за ціною, що вшестеро менша за ринкову. Також у ЗМІ писали, що дівчина Вербицького 2024 року стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 млн грн, не маючи для цього власних офіційних доходів.

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