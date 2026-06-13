Тема "біолабораторій" в Україні знову на слуху: у МЗС відповіли, що відбувається насправді

МЗС / © УНІАН

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Українська сторона заявляє про чергову хвилю маніпуляцій навколо програм у сфері біологічної безпеки та громадського здоров’я. У Києві підкреслюють, що всі подібні звинувачення є безпідставними та не мають підтверджень.

Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС.

Про що наголосили в МЗС

Як акцентували у відомстві. Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов’язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ).

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«Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов’язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї», — наголосили у міністерстві.

Додається, що співробітництво між Україною та США у сфері біологічної безпеки має виключно цивільний характер і спрямоване на розвиток системи громадського здоров’я.

«Лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров’я, ветеринарної медицини або інших наукових установ», — зазначають у МЗС.

У МЗС зазначають, що партнерство зі Сполученими Штатами стосується епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики та посилення біобезпеки, а не військових розробок. Усі залучені установи працюють як діагностичні або наукові лабораторії системи охорони здоров’я та ветеринарної медицини.

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Україна також нагадує, що подібні звинувачення Росія просуває роками, попри їхнє неодноразове спростування на міжнародному рівні. Зокрема, у 2022 році в межах Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї було проведено офіційні консультації, які не виявили жодних доказів існування військових біологічних програм в Україні.

Київ закликає орієнтуватися на результати міжнародних процедур і перевірені факти, а не на заяви, які є частиною російської пропаганди.

Раніше директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард перед відставкою оприлюднила матеріали із твердженнями про нібито біолабораторії, пов’язані з фінансуванням США в різних країнах, зокрема в Україні. У документах згадуються можливі ризики для таких об’єктів у зонах конфліктів, однак не наведено нових підтверджених доказів існування військових біопрограм в Україні. Ці заяви викликали резонанс, тоді як Україна та міжнародні партнери раніше неодноразово заперечували подібні звинувачення, називаючи їх безпідставними.

У США ініціювали перевірку понад 120 біолабораторій за кордоном, які отримували американське фінансування, серед них згадуються й об’єкти в Україні. Ініціаторкою розслідування виступила директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард, яка заявила про необхідність з’ясувати, де розташовані ці лабораторії та які дослідження там проводяться.

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