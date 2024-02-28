Тема "нелегітимності" Зеленського цікава лише росіянам та їхнім прихильникам – експерт

Закон дозволяє президентові виконувати свої повноваження до наступних виборів після завершення війни.

Українське законодавство дозволяє президенту виконувати свої повноваження до наступних виборів, які мають відбутися після завершення війни. А тему нібито "нелегітимності" української влади використовує РФ у своїх ІПСО.

Про це заявляє політичний експерт Тарас Загородній.

"У нас офіційно діє режим воєнного стану. А Конституція і закони України передбачають принцип неперервності влади. Тобто президент і Верховна Рада продовжують виконувати свої повноваження до наступних виборів, які мають відбутися після завершення війни", – наголошує Загородній.

Він нагадав, що є чимало розʼяснень юристів, і всі вони вказують, що законодавчих підстав говорити про нелегітимність Зеленського немає. Адже норма закону про повноваження президента під час воєнного стану не суперечить Конституції.

Загородній також навів позицію ЦВК, що президент виконує свої повноваження до вступу на посаду новобраного президента. І нагадав, що ця норма вже застосовувалася в українській політичній історії, коли Кучма пішов з посади пізніше відведеного йому терміну.

"Лише після того, як закінчиться воєнний стан, парламент протягом 90 днів призначить дату голосування за президента і Верховну Раду. А кого оберуть українці – залежатиме тільки від нас", – наголошує експерт.

За його словами, тема нібито "нелегітимності" Зеленського цікава лише росіянам. Вони вже розкручують її через ІПСО російських спецслужб, щоб розхитати протестні настрої в Україні та зменшити підтримку міжнародних партнерів.

Загородній зазначив, що кульмінацію ворожих інформоперацій з цього приводу варто очікувати навесні.

Нагадаємо, раніше Комітет з питань розвідки попередив, що в листопаді 2023 року росія вже почала спецоперацію під назвою "Майдан-3", щоб роздмухувати питання легітимності української влади та взяти під сумнів усі її рішення.