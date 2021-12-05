Теми переговорів Байдена і Путіна та суперечка Блінкена і Лаврова щодо України. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент США Джо Байден під час переговорів із російським колегою Володимиром Путіном 7 грудня висловить занепокоєння військовою діяльністю Кремля поблизу кордонів з Україною. Читати далі –>
- Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня гаряче посперечалися через ситуацію в Україні, повідомило Bloomberg. Читати далі –>
- Кількість жертв виверження вулкана в Індонезії зросла до 13, постраждалих вже понад пів сотні. Читати далі –>
- В американському штаті Мічиган заарештували батьків 15-річного Ітана Крамблі, звинуваченого у вбивстві чотирьох учнів під час стрілянини в середній школі селища Оксфорд. Читати далі –>
- Американського журналіста Кріса Куомо, ведучого шоу "Cuomo Prime Time", звільнили з CNN за допомогу своєму братові та колишньому губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо під час скандалу зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Читати далі –>